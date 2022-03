SOFIDY, premier acteur indépendant sur le marché des solutions d’épargne immobilières, a poursuivi en 2021 son développement à l’échelle européenne et accéléré le déploiement de sa stratégie ESG. La société de gestion, qui a franchi les 7,6 milliards d’euros d’encours sous gestion, a par ailleurs continué à innover pour toujours mieux répondre aux besoins de ses clients et distributeurs partenaires.

Une collecte dynamique qui accélère en fin d’année

SOFIDY enregistre en 2021 une collecte brute de 842 millions d’euros et une collecte nette de 688 millions d’euros, avec une accélération de la dynamique sur la seconde partie de l’année. La société de gestion capitalise sur la qualité de ses solutions d’épargne ainsi que sur un large référencement, avec, en 2021, le développement auprès de nouveaux réseaux bancaires et plateformes d’assurance-vie. L’OPCI grand public SOFIDY Pierre Europe représente 10% de la collecte nette et l’unité de compte SOFIDY Convictions Immobilières 13%, traduisant le succès de la diversification de la gamme de solutions d’investissement proposées par SOFIDY.

Les encours sous gestion de SOFIDY ont franchi le seuil des 7 milliards d’euros, pour totaliser 7,6 milliards d’euros fin 2021.

Des performances robustes pour l’ensemble des fonds

L’ensemble de la gamme de SOFIDY, composée aujourd’hui de 3 fonds diversifiés, 6 fonds thématiques et 5 fonds investis sur des actifs côtés, enregistre en 2021 des performances solides, en hausse par rapport à l’année précédente et supérieures à la moyenne du marché. Le taux de distribution de la SCPI diversifiée Immorente est de 4,64%(1) et celui de la SCPI de bureaux Efimmo1 de 4,91% [1]. La performance annuelle de l’OPCI Grand Public SOFIDY Pierre Europe est de 5,74% [2] [3], et de 4,54% pour la société civile SOFIDY Convictions Immobilières.

Ces performances robustes résultent d’une gestion historique disciplinée et prudente, caractérisée par la sélection d’actifs de qualité bien placés et une forte mutualisation des risques.

Un quart des investissements réalisé en Europe

Le programme d’investissement a été dynamique en 2021 avec 640 millions d’euros d’acquisitions réalisées, dont un quart en Europe (Allemagne, Angleterre, Belgique, et Irlande). SOFIDY s’appuie sur le réseau international de son actionnaire Tikehau Capital pour poursuivre son déploiement au cœur des métropoles et capitales européennes. Après des premiers investissements à Londres en 2020, SOFIDY a acquis l’an dernier deux actifs à Dublin. En France, 46% des acquisitions ont été réalisées à Paris et en Ile-de-France et 54% dans des métropoles régionales dynamiques, sur des actifs de qualité présentant un potentiel de revalorisation.

Le succès de nouvelles initiatives

Soucieuse de toujours mieux répondre aux besoins de ses clients et de ses distributeurs partenaires, SOFIDY a continué à innover en 2021 avec des nouveaux produits et services. Lancée en juillet 2021, la SCPI thématique SOFIDY Europe Invest a réalisé une collecte de près de 50 millions d’euros. La souscription en ligne et la souscription programmée sont venues s’ajouter à la palette d’outils déjà à disposition des conseillers partenaires. Ils peuvent également désormais proposer à leurs clients des solutions de financement à crédit pour l’acquisition de parts de SCPI à travers l’expertise de SOFIDY Financement.

L’accélération de la stratégie ESG

Le déploiement du plan stratégique « So Durable » marque l’accélération de la démarche ESG de SOFIDY avec, notamment, des objectifs inscrits dans une charte ESG, la mise en place de grilles de scoring extra-financiers des actifs, le déploiement d’un call center pour collecter les données de consommation d’énergie, la poursuite de la formation dédiée pour l’ensemble des collaborateurs de SOFIDY et la labélisation ISR et ISR Immobilier de trois fonds (S.ytic, Sofimmo et la nouvelle SCPI SOFIDY Europe Invest). SOFIDY, qui s’appuie également sur des partenaires spécialisés, ambitionne de mettre en conformité l’ensemble de ses fonds avec l’article 8 du règlement SFDR. Parallèlement, la société de gestion poursuit sa démarche de labélisation d’une partie de sa gamme.