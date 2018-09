SOFIDY, par la voix de son Président Christian Flamarion, 69 ans, et son Directeur général Jean-Marc Peter informent l’ensemble des partenaires, compagnies d’assurances, CGPI, et tous les associés de ses SCPI (Immorente, Efimmo, Sofipierre, Sofiprime, Immorente 2) et des autres Fonds sous gestion, que les familles actionnaires historiques de la Société de gestion de portefeuille SOFIDY ont conclu un accord d’exclusivité en vue de la cession du contrôle de la Société à Tikehau Capital.

« Cette cession manifeste le choix d’assurer la continuité de SOFIDY dans un esprit conforme à l’histoire du groupe depuis 30 ans. Elle ne modifie en rien les relations de confiance tissées au fil du temps avec les partenaires, les associés, les collaboratrices et les collaborateurs. Elle va permettre d’ancrer plus durablement encore SOFIDY sur le marché de la gestion d’actifs immobiliers et de l’épargne.

Elle s’inscrit dans une culture d’entrepreneurs indépendants et prudents, dans la réussite, aussi bien chez SOFIDY que chez Tikehau Capital, au profit des épargnants des Fonds gérés indique la société de gestion. » indique la société de gestion dans un communiqué.

Christian Flamarion accompagnera SOFIDY dans cette nouvelle étape de son développement.