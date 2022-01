Le véhicule dédié à cette opération « SOREF1 » offre ainsi l’opportunité à des investisseurs institutionnels de participer à deux acquisitions stratégiques aux côtés de fonds gérés par SOFIDY, dont la SCPI Immorente (sponsor principal). A travers cette opération, SOFIDY expose ses fonds gérés et des investisseurs institutionnels à des actifs qui démontrent leur résilience au sein de la catégorie des commerces à savoir :

Un hypermarché à Paris : idéalement situé au 98 Boulevard Massena dans le 13ème arrondissement de Paris, l’hypermarché, à dominante alimentaire, s’étend sur une surface de 10.900 m² répartie sur 2 niveaux avec un accès direct sur le parking. L’actif immobilier fait partie d’un centre commercial récemment rénové offrant ainsi une redynamisation de galerie. Cet actif est exploité par l’enseigne Géant Casino avec un bail investisseur long terme dont 7 ans ferme ;

Un Retail Park à Bègles : bénéficiant d’un emplacement optimal en 1ère couronne de Bordeaux, avec un accès direct depuis la rocade, le Retail Park se déploie sur 43.700 m². Ce parc d’activités, présentant un taux d’occupation historique proche de 100 % sur les dix dernières années, comporte 22 locataires qui sont des enseignes nationales de secteurs porteurs (culture, sport, loisir, équipement de la maison…). L’attractivité économique et la croissance démographique de Bordeaux permet à l’actif de bénéficier de cette dynamique et d’être la première zone commerciale du Sud de l’agglomération.

« Nous sommes ravis d’avoir bouclé ce premier club deal porté par nos fonds et des investisseurs institutionnels tiers, sur une classe d’actifs que nous connaissons bien et qui a remarquablement traversé la crise et qui devrait continuer à performer. », déclare Jean-Marc PETER, Directeur Général de SOFIDY.

« Notre regain d’intérêt pour ce type de surfaces commerciales très bien placées au cœur et autour des métropoles les plus dynamiques est solidement fondé sur la résilience du retail de périphérie et du commerce alimentaire. Mais au-delà du rendement immédiat généré par ces opérations, nous investissons l’argent de nos épargnants et partenaires dans des fonciers dont nous sommes convaincus du fort potentiel à long terme », explique Olivier LOUSSOUARN, Directeur des Investissements de SOFIDY.

Pour cette transaction, SOFIDY a été conseillé par le cabinet Baker McKenzie, les études Douze et Notaires du Louvres.