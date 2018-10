Le fonds d’investissement représenté par Hamberg Capital développe une stratégie d’investissement dans des biens berlinois uniquement résidentielsd’une superficie allant de 2 000 à 4 000m², pour une valeur de 5 à 12 millions d’euros, et pouvant nécessiter de légers travaux de rénovation et d’optimisation autorisant une augmentation des loyers.

Le portefeuille est actuellement composé de 15 actifs résidentiels pour l’essentiel situés au centre de la capitale allemande. Au total, ces actifs comptent 476 lots, et bénéficient d’un excellent taux d’occupation, de 95%, les 5% restant concernant les lots en cours de rénovation.

« Notre prise de participation dans ce Club Deal nous permet d’assoir nos associés aux côtés d’institutionnels de renom », a déclaré Jean-Marc PETER, Directeur Général de SOFIDY. « Cette opération, en ligne avec la stratégie de diversification de nos investissements à l’étranger initiée il y a de cela plusieurs années, nous permet d’investir dans des flux de loyers de grande qualité, présentant un potentiel de croissance sur le long terme. »

« En effet, l’Allemagne est le pays qui présente les meilleurs fondamentaux économiques et financiers en Europe : les dépenses publiques sont bien gérées, la croissance économique est bonne et les taux de vacances immobilières sont très faibles », ajoute Peter VIENS, Gérant de l’OPCI Grand Public Sofidy Pierre Europe. « Avec une baisse du chômage, une hausse du pouvoir d’achat, et une population grandissante, Berlin est une des villes qui présente l’un des plus forts potentiels de valorisation de son marché résidentiel en Europe. »