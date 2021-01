Pour plus de 96 % des entreprises françaises, il existe un réel souci de trésorerie qui fait naître un climat anxiogène et en conséquence des actions chronophages comme par exemple les relances des factures impayées. C’est la conviction de Soan, plateforme innovante visant à réduire considérablement les délais de paiement pour sécuriser sa trésorerie.

Parmi les actionnaires, Aonia Ventures, le fonds d’investissements créé par Olivier Brourhant, fondateur du groupe Mantu et Incepto Capital, Société d’investissements de Business Angels se sont associés. La startup a par ailleurs annoncé récemment son intégration à l’accélérateur de start ups, Le Village by CA.

Continuer d’accroître sa technologie

Soan continue de compléter son offre avec des partenariats réguliers, la startup a récemment intégré l’offre de recouvrement 100% digitale d’Euler Hermes qui vient compléter son offre d’automatisation de paiement des factures en automatisant cette fois le recouvrement.

La startup est également soutenue par de nombreux acteurs comme TomCat Factory qui l’accompagne dans les domaines de la performance commerciale, de l’excellence produit, de la gestion de l’hyper-croissance et l’atteinte rapide de la rentabilité.

Ce tour de table lui permettra de continuer à développer sa technologie en recrutant de nouveaux talents et en développant le produit actuel.

« Cette levée de fonds va permettre de renforcer fortement les équipes Sales et Tech, en charge de consolider la technologie et d’accélérer la croissance de l’entreprise après avoir convaincu 1 000 entreprises après la première année de commercialisation. Nous souhaitons également passer de 1,5M€ de flux transactionnels à 40M€ sur 2021 » déclare Nicolas Lemeteyer, CEO & co-fondateur Soan.

« Toutes l’équipe de la Tomcat Factory est ravie d’accompagner Soan dans ce vœu pieux qui est de professionnaliser le poste créance client si important à la santé voire à la survie des jeunes entreprises. En tant que fondateur de ProwebCE, cette problématique m’a souvent fait souffrir » affirme Patrice Thiry - Fondateur ProwebCE, Tomcat Capital & Tomcat Factory

« Cette levée de fonds est une très belle opportunité pour Soan de grandir et de proposer des solutions pour résoudre les problèmes de délais de paiement, pour nos entreprises. » indique Luc Teboul - Managing Director - Head of Engineering, Transaction Banking". Goldman Sachs

« Notre fonds d’entrepreneurs, INCEPTO CAPITAL, a d’emblée été séduit par la vision et l’ambition portées par l’équipe fondatrice de SOAN. Leur capacité, via leur plateforme digitale innovante, à permettre aux TPE/PME de réduire sensiblement, de manière simple et pragmatique, leur exposition au poste clients dans cette période post-covid, nous semble être particulièrement percutante, voire vitale pour l’économie française. L’engagement des 3 fondateurs, Peggy, Arthur & Nicolas, et leur sens du momentum dans le déploiement de l’offre SOAN, ont trouvé dès 2019 un écho tout particulier auprès de notre communauté d’entrepreneurs-investisseurs, très enthousiaste à l’idée d’accompagner cette belle aventure. » déclare Sébastien Matykowski – Président Incepto Capital.

« La rencontre d’une équipe talentueuse et dynamique a été le point de départ de la décision d’investissement dans SOAN. Leur solution SaaS qui optimise et simplifie le paiement des factures est un réel atout pour les TPE et PME, en particulier dans le contexte économique actuel. Je suis confiant sur les capacités de l’équipe à assurer le développement de ce projet ambitieux ». affirme Olivier Brourhant, Fondateur Aonia Ventures & CEO MANTU

Soan confirme également la participation de Femmes Business Angels, premier réseau féminin de BA en Europe à ce tour de table. « FBA, dans sa recherche permanente d’entreprises innovantes, est fier de contribuer à l’accélération commerciale et technologique de Soan. Cette jeune fintech française rassemble toutes les qualités d’une entreprise vouée à un grand succès : une équipe de serial entrepreneurs, un produit scalable et efficace qui répond à un besoin réel et pressant, » confirme Elizabeth Pauchet, membre de Conseil d’Administration de Femmes Business Angels.

Cette levée a également été fédérée par le Réseau WeLike : ”Les Business Angels du Réseau WeLikeAngels ont été séduits par Nicolas et son équipe. Son dynamisme, sa vision très structurée de son marché ont motivé les Business Angels pour investir dans cette Fintech Innovante, mais aussi le positionnement et la pertinence de la solution pour les TPE et PME de Soan qui a un fort avantage concurrentiel grâce à son partenariat avec Euler-Hermes sur le recouvrement” souligne Frank Mouchel, Représentant des Business Angels au Comité Stratégique de Soan.

Les fonctionnalités de Soan

Soan propose une plateforme tout-en-un facilitant et optimisant la gestion en ligne des paiements pour les PME/TPE en centralisant l’ensemble des processus associés. La solution propose des outils de gestion des factures (centralisation des documents, édition d’e-factures, signature électronique, etc.), facilitant la gestion financière de la société. Par ailleurs, une solution de paiement en ligne est mise à disposition des clients leur permettant de régler leurs factures directement à travers la plateforme, avec un système de relance de paiement automatique.

Cette plateforme intègre des fonctionnalités clés et faciles à prendre en main pour accélérer le paiement des factures par les clients ; Cela passe par une collaboration plus efficace avec un partage de l’information plus rapide avec stockage illimité de documents sur une plateforme unique.

Elle intègre également la validation et la signature électronique ce qui permet d’ engager le client et accélérer les échanges grâce aux validations en ligne et aux signatures électroniques instantanées. Les e-factures permettent de créer et envoyer des factures en quelques secondes sans avoir besoin de décaler l’échéance de paiement ou d’utiliser un autre outil ; Le Paiement en 1 clic supprime toutes les zones de friction autour du paiement ; La Personnalisation des relances automatiques programme des relances envoyées en cas de dépassement des délais et enfin le recouvrement des factures avec une procédure de recouvrement à l’amiable puis juridique qui pourra être lancée au travers de la plateforme, en cas d’échec des relances automatiques.