Le groupe SNCF, 1er émetteur de « green bonds » du secteur des transports et de la logistique, et parmi les pionniers en Europe en matière d’obligations vertes, annonce l’émission d’un « green bond » d’un montant nominal de 300 millions GBP.

Cette obligation a été émise via la holding SNCF SA sur une durée de 30 ans, à maturité 29 octobre 2055 et avec un coupon fixe de 5,875%. Le produit de l’émission permettra au Groupe de continuer à investir dans l’infrastructure ferroviaire favorisant ainsi la mobilité bas carbone.

Le Groupe, qui n’a pas réalisé de financement sur ce type de maturité en GBP depuis 2012, a profité de l’appétit des investisseurs avec une transaction ayant suscite une forte demande avec un carnet d’ordres atteignant 1 275 millions GBP (plus de 4 fois la taille de l’émission), impliquant 55 investisseurs. Cette forte demande a permis de baisser le taux de financement de l’opération de 7 points de base.

Hormis le groupe SNCF, cela faisait plus de trois ans qu’un émetteur SSA [1] non britannique n’avait pas initie une opération sur une dure e supérieure a 10 ans [2].

L’obligation a été principalement placée auprès d’investisseurs institutionnels (gestionnaire d’actifs, assurances et fonds de pension) au Royaume Uni, permettant ainsi de diversifier la base investisseurs du Groupe. Les chefs de file de cette opération étaient Barclays, NatWest Markets et Royal Bank of Canada.

En 2016, le groupe SNCF a initié une stratégie de financement durable, qui se traduit, depuis 2024, par le verdissement de la totalité de ses émissions au format green bonds.