La Bourse suisse accueille Exane Solutions (Luxembourg) SA en tant que 21ème émetteur de produits structurés. Le premier produit, un certificat de tracker sur l’indice Exane Apollo en Euro, a été introduit en Bourse le 22 janvier 2021, ajoutant ainsi à la diversité unique de la plus grande Bourse suisse de produits structurés.

Avec un volume de négoce de CHF 22,6 milliards et un total de 898 304 transactions, 2020 a été une année record pour le segment des produits structurés et des warrants auprès de la Bourse suisse qui offre une base solide pour le négoce de produits structurés grâce à un niveau élevé de transparence, d’efficacité et de fiabilité.

« Nous sommes heureux d’accueillir Exane Solutions en tant qu’émetteur de longue date de produits structurés innovants dans nos rangs, en lançant leurs produits sur notre Bourse et en offrant ainsi aux investisseurs une opportunité de diversification supplémentaire », a déclaré Christian Reuss, Head SIX Swiss Exchange, Markets, SIX.

Julien Morizot, responsable de la Vente d’Exane Solutions a exprimé sa fierté : « Nous avons choisi de devenir membre et émetteur autorisé chez SIX afin d’accompagner le renforcement de sa franchise en Suisse. Exane et plus particulièrement ses équipes de produits structurés est implanté à Genève depuis plus d’une dizaine d’années. »

« Exane utilisera SIX pour lister sa vaste gamme d’Actively Managed Certificates (AMC), d’indices thématiques et de produits structurés. Un tracker sur l’indice Exane Apollo inaugure cette nouvelle offre » a complété Vincent Jarcsek, responsable de la Structuration d’Exane Solutions.