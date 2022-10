Un fonds d’investissement pour propulser les start-ups fondées par des femmes entrepreneures et des équipes paritaires

SISTAFUND I : le premier fonds d’investissement pour financer des start-ups fondées par des femmes entrepreneures et des équipes paritaires.

Initié par Tatiana Jama, cofondatrice de SISTA et 50 Partners, le fonds s’appuie notamment sur l’expertise des plus grands entrepreneurs français.

Avec un objectif de 100 millions d’euros, son premier véhicule d’investissement permettra d’investir du pre-seed à la Series A des tickets allant de 250 000 euros à 3 millions d’euros.

L’objectif est d’accélérer l’émergence d’une génération paritaire d’entrepreneurs, en soutenant des start-ups comptant au moins une femme co-fondatrice.

L’objectif du fonds est double :

Développer les performances des entreprises financées, puisque les start-ups fondées ou co-fondées par des femmes sont des investissements 2,5 fois plus rentables que les autres.

Propulser une nouvelle génération paritaire de leaders, en révélant celles et ceux qui challengent le statu quo.

Le fonds d’investissement concentrera sa stratégie autour de quatre thématiques :

1-Fintech ;

2-Healthtech ;

3-SaaS et ;

4-Startups Consumer.

SISTAFUND I s’appuie sur une communauté d’entrepreneurs exceptionnels, experts de chaque thématique. Entre autres, Steve Anavi (Qonto) et Jean Daniel Guyot (MemoBank) interviendront côté Fintech. Nathalie Balla (La Redoute) et Adrien Nussenbaum (Mirakl) accompagneront la thématique Startups consumer. De leur côté, Clément Buyse (PeopleDoc) et Nicolas Hernandez (360Learning) soutiendront les entrepreneurs sur la thématique SaaS, et Céline Lazorthes (Leetchi, Resilience) et Jonathan Benhamou (PeopleDoc, Resilience) interviendront sur la Healthtech.

SISTAFUND I investira de l’amorçage à la Series A, avec des tickets d’entrée de 250 000 euros à 3 millions d’euros selon le tour de table, principalement en France et en Europe, avec quelques investissements Outre-Atlantique.

Le premier closing réalisé par SISTAFUND I associera des entrepreneurs français et trois entreprises pionnières de l’égalité femmes-hommes : BNP Paribas, le groupe FDJ et L’Oréal.

Pour Tatiana Jama, cofondatrice de SISTA et Managing Partner de SISTAFUND I, « L’opportunité est historique. Jamais autant de femmes n’ont entrepris, et les résultats de leurs entreprises surperforment. Nous devions absolument les financer dès leurs débuts. Les règles du jeu ont changé : je suis convaincue que les plus belles entreprises de demain seront paritaires. Aujourd’hui nous voulons financer sans entrave celles et ceux qui convoquent le futur pour questionner le temps présent. »

« Accompagner et financer les entrepreneurs de demain a toujours été au cœur de la mission de 50 Partners. Nous partageons les valeurs et l’ambition de SISTA depuis ses débuts. Lancer ce fonds ensemble était une évidence » explique Jérôme Masurel, Managing Partner de 50 Partners, et Partner de SISTAFUND I.

« Participer à SISTAFUND était une évidence car les prochaines licornes se construiront au féminin. Je suis ravi d’apporter mon expertise en Fintech », complète Steve Anavi, fondateur de Qonto et investisseur de SISTAFUND I.

Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ, déclare : « Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat avec SISTA. Après notre signature en 2019 de la charte SISTA pour les CVC et notre parrainage de SISTA Entrepreneures en 2022, notre investissement dans SISTAFUND témoigne de notre volonté de réduire les inégalités de financement entre femmes et hommes entrepreneurs et de faire gagner les femmes de la Tech française. »

« Nous sommes très heureux de contribuer au SISTAFUND en faveur de l’entrepreneuriat au féminin, car il est primordial de réduire les inégalités d’accès aux financements que peuvent encore rencontrer les femmes entrepreneures. Les équipes de BNP Paribas se mobilisent dans le cadre de cette initiative afin d’apporter toutes leurs expertises et solutions en matière d’accompagnement des entreprises durant leur cycle de vie, de leur création à leur développement », souligne Marguerite Bérard, Directrice de la Banque Commerciale en France de BNP Paribas.