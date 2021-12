Avec cette opération, SIG, présent dans le capital de GRTgaz depuis 2011 avec une participation de 25%, détient désormais près de 39%, ENGIE conservant 61%. Cette acquisition inclut pour SIG la cession de 17,8 % dans Elengy en échange de nouvelles actions GRTgaz et permet de simplifier la structure actionnariale de GRTgaz qui détient à l’issue de cette opération 100% d’Elengy.

Avec la finalisation de cette opération, ENGIE poursuit l’exécution de son plan stratégique visant à rééquilibrer son exposition dans les réseaux gaziers français vers les énergies renouvelables et d’autres actifs d’infrastructure, tout en continuant la consolidation comptable de GRTgaz.

La présence au capital des grandes infrastructures nationales et l’accompagnement dans leur adaptation aux enjeux de la transition énergétique sont au cœur des priorités stratégiques de la Caisse des Dépôts et de CNP Assurances. Ce nouvel investissement dans GRTgaz s’inscrit pleinement dans cette mission et réaffirme la relation étroite du groupe Caisse des Dépôts avec ENGIE dans ce domaine.

Pour Catherine MacGregor, directrice générale d’ENGIE : « Nous nous félicitons de la finalisation de cette opération, qui représente un nouveau jalon dans l’exécution de notre plan stratégique et renforce un partenariat de plus de dix ans avec la Caisse des Dépôts et CNP Assurances au sein de GRTgaz. Avec cette opération, nous réaffirmons notre vision commune de la valeur et du rôle clé du gaz, qui va progressivement se décarboner, pour permettre une transition énergétique abordable et résiliente ».

Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts a déclaré : « Grâce à cet investissement dans GRTgaz, le groupe Caisse des Dépôts accentue son soutien au développement d’un mix gazier neutre en carbone, en pleine cohérence avec ses propres objectifs stratégiques en lien avec ceux de l’accord de Paris. Nous sommes heureux par cette opération, d’approfondir encore davantage nos liens avec ENGIE dans le secteur des infrastructures essentielles pour la transformation énergétique, à côté d’autres partenariats clés comme la CNR, premier producteur d’énergie hydroélectrique sur le territoire, ou encore FEIH/FEIH2, plus grande plateforme éolienne et solaire de France ».

Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances, ajoute : « Pour CNP Assurances, cette transaction marque le renforcement d’un partenariat hautement stratégique avec ENGIE et aux côtés de la Caisse des Dépôts. A la fois adapté au profil attendu par nos assurés et aux enjeux nationaux de transition du mix énergétique, cet investissement dans GRTgaz représente également une opportunité d’intensifier les efforts en faveur des gaz renouvelables et de participer au développement d’une filière hydrogène vert au cours des prochaines décennies ».