Chez CPR AM, le parcours dans la Finance Durable a été initié dès 2007 pour s’accélérer nettement au cours de ces cinq dernières années. De l’intégration ESG à l’impact investing, notre gamme s’est enrichie et transformée pour répondre aux nouvelles exigences des investisseurs, de la règlementation et de la société dans son ensemble.

En ligne avec les attentes exprimées dans le Baromètre 2020 de l’Investissement Responsable [1], CPR AM a publié en 2020 les rapports d’impact annuels de deux de ses fonds classés article 9, CPR Invest – Education et CPR Invest – Climate Action, afin de permettre aux épargnants d’identifier de façon tangible la contribution de leurs investissements aux thématiques de l’accès à l’éducation et de la décarbonisation.

Le fonds CPR Invest - Climate Action a par ailleurs été distingué par le label ISR France, et CPR AM entend poursuivre le développement de sa gamme Climat, déjà déployée sur différentes classes d’actifs (actions, crédit, diversifiés), qui totalise en fin d’année plus d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion.