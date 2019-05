Avec le studio de Farnham, le programme Searchlight de SEGA connaît sa première acquisition

SEGA® Europe Ltd., filiale de SEGA Games dont le siège est à Tokyo, a le plaisir d’annoncer le rachat de Two Point Studios, le développeur derrière Two Point Hospital basé à Farnham, au Royaume-Uni. Two Point Studios est le partenaire de SEGA Europe depuis le mois de janvier 2017 via le programme Searchlight. L’équipe de Searchlight est à la recherche de nouveaux développeurs de talent œuvrant sur des jeux originaux ayant le potentiel pour devenir des licences ; cette acquisition est la première du genre tirée de cette initiative interne.

Créé en 2016 par les anciens de chez Lionhead Gary Carr, Mark Webley et Ben Hymers, Two Point Studios a pour but de créer des jeux accessibles et profonds dans des univers atypiques. Le trio a réuni une équipe de 17 personnes, regroupant des talents issus de certains des studios les plus reconnus et expérimentés comme Creative Assembly, Lionhead ou Mucky Foot et ayant œuvré sur des titres tels que Black & White, Alien : Isolation et Fable. Two Point Hospital est sorti sur PC en dématérialisé le 30 août 2018 dans le monde entier, bénéficiant d’un accueil critique chaleureux doublé d’un excellent succès commercial.

Suite à ce rachat, Two Point Studios devient un studio interne à SEGA et se place comme l’un des piliers de SEGA Europe aux côtés de Creative Assembly, Sports Interactive, Relic Entertainment, HARDlight et Amplitude Studios. Two Point Hospital trouve donc une place de choix parmi les licences renommées de SEGA telles que Total War™, Company of Heroes™, Football Manager™ et Endless Space™. Le studio va poursuivre son travail sur plusieurs projets prometteurs non annoncés, dont nous vous parlerons en détails dans les prochains mois. L’initiative SEGA Searchlight continue sa marche en avant, et entend trouver les nouveaux studios qui correspondent aux valeurs de SEGA et souhaitent développer de nouvelles expériences offrant de belles perspectives de licence.

« Nous sommes ravis d’accueillir officiellement Two Point Studios dans la famille SEGA. Un studio britannique presque nouveau disposant déjà d’un hit mondial dans son arsenal et de développeurs de grand talent représente une opportunité d’investissement très attractive, donc nous devions agir rapidement. » déclare Gary Dale, président et COO de SEGA Europe Ltd. « L’équipe Searchlight de SEGA Europe a fait un excellent travail pour intégrer le studio ces deux dernières années, lui permettant de produire un excellent jeu dont le potentiel en tant que licence est énorme. »

« Rejoindre SEGA est une étape fondamentale pour Two Point Studios. Nous sommes impatients de travailler à leurs côtés pour continuer à faire les jeux que nous voulons faire et que nos fans vont adorer. » indique Mark Webley, co-fondateur de Two Point Studios. « C’est un moment très excitant pour faire partie de notre studio, et c’est principalement grâce au travail, à la passion et au dévouement de notre petite mais extrêmement talentueuse équipe de Farnham que Two Point Hospital est devenu un si grand succès, nous menant finalement à cette acquisition. »