"Depuis l’ouverture de notre première agence en 1985 à Montereau-Fault-Yonne, nous nous sommes développés en suivant trois axes majeurs : la poursuite de notre croissance organique, la création de nouvelles agences et le rachat d’entités complémentaires. En 2016, nous réalisions la plus importante levée de fonds du secteur de l’expertise comptable : Plus de 4,7 millions d’euros. Notre ambition est maintenant de devenir une des références majeures du secteur avec une offre complète de services, proposés par nos experts-comptables, nos avocats et nos consultants en stratégie et à destination des TPE/PME et des startups." Pascal Lorain, Directeur commercial

Petit groupe challenger deviendra grand !

Historiquement implanté en Seine et Marne, le groupe SECAB dispose désormais d’une couverture nationale, avec 17 agences réparties sur l’ensemble du territoire français.

En janvier 2017, SECAB annonçait l’acquisition de 6 agences dans la région d’Avignon, connues sous le nom d’EQUALIS Expertise. Aujourd’hui, SECAB annonce la fusion de ces agences et leur passage sous le label SECAB. Les agences concernées sont situées dans les communes du Pontet (84), des Angles (30 - 2 agences), de Bagnols sur Cèze (30), de Pont Saint Esprit (30) et de Barjac (30).

En complément, le groupe SECAB annonce l’acquisition de deux nouvelles agences à Brétigny-sur-Orge (91) et à Avignon (84) qui rejoignent les autres agences historiques du groupe basées à Montereau-Fault-Yonne (77), Neuilly sur Seine (92), Sens (89), Paris (75), St Florentin (89), Joigny (89), Melun (77- 2 agences).

Le groupe SECAB en chiffres

Depuis plus de 25 ans, le groupe SECAB accompagne les entrepreneurs dans les domaines de l’expertise-comptable, du droit et de la stratégie. Experts-comptables, avocats et consultants, SECAB regroupe désormais plus de 135 experts et collaborateurs reconnus dans leur discipline, qui fournissent des conseils personnalisés afin d’accompagner les entreprises depuis leur création, en passant par leur développement, jusqu’à leur cession ou leur transmission. En mai 2018, ce sont plus de 3.500 entreprises clientes qui font appel aux services de SECAB.

Une équipe dirigeante totalement experte

Le groupe SECAB est dirigé par quatre experts métiers complémentaires capables à la fois d’assurer les fonctions liées au développement du groupe mais également de comprendre les problématiques et les attentes des entreprises clientes sur toutes les thématiques liées à l’expertise comptable, au droit et à la stratégie.

Aurélie CHARNIER

Présidente et cofondatrice du Groupe SECAB

Expert-comptable

Pascal LORAIN

Cofondateur et Directeur commercial du Groupe SECAB

Expert-comptable

Rachid DRAY

Directeur associé du Groupe SECAB

Consultant en stratégie

Philippe PRADAL

Associé

Avocat aux barreaux de Paris et New-York