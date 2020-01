Ensemble, SCALIAN et INDIZEN vont compléter et étendre leurs offres de services et leur position sur le marché espagnol, mais aussi offrir de nouvelles propositions de valeurs à leurs clients en Europe et opportunités de carrière aux équipes de consultants.

Combinée au large savoir-faire de SCALIAN dans les systèmes numériques, cette alliance permettra la mise en œuvre de moyens et de solutions étendues dans les domaines du Big Data et de l’Intelligence Artificielle pour tous les secteurs de marché et de répondre à leurs importants enjeux de transformation digitale. INDIZEN a acquis une solide expertise dans l’ingénierie et l’analyse des données, avec plus de 200 consultants spécialisés à même de proposer des solutions complexes basées sur des algorithmes innovants et efficaces développés en interne.

SCALIAN réalise cette transaction dans le cadre de son projet de développement stratégique avec le soutien de ses actionnaires COBEPA et ANDERA, avec l’ambition d’atteindre 500 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2024, dont 40 % hors de France. Ce plan de développement se concentre sur l’investissement et l’innovation dans ses 3 domaines d’expertise clés : les systèmes numériques, la performance des opérations et la transformation digitale, ce qui représente plus de 2600 consultants dans 7 pays.

Suite à cette opération, INDIZEN conservera sa marque, très reconnue pour ses savoir-faire, et son équipe de direction, avec à sa tête Alberto Gomez (CEO) et Enrique Mota (CTIO). Stéphane Garo (COO international de SCALIAN) et Fabrice Savalle (SVP Europe de SCALIAN) seront en charge de l’intégration afin de favoriser les meilleures synergies avec tous les environnements du Groupe.

Combinaison des expertises en matière de Big Data et d’IA

« L’acquisition d’INDIZEN fait partie de notre ambitieuse stratégie de développement initiée en mars 2019 avec l’arrivée de COBEPA en tant que nouvel actionnaire majoritaire aux côtés d’ANDERA. Cette transaction permet à SCALIAN de couvrir les 3 axes de sa stratégie de croissance externe : (i) développement de l’expertise du Groupe et de ses offres de services dans des technologies clés (gestion des données et IA), (ii) accélération du développement de SCALIAN à l’échelle internationale et (iii) diversification sectorielle, en particulier par le biais d’une position renforcée par INDIZEN dans les secteurs de l’assurance, de la banque et de la santé. Nous avons particulièrement apprécié l’équipe d’INDIZEN, sa vision et son ambition partagées en matière d’innovation sur les thématiques d’avenir telles que le Big Data et l’IA. Les cultures de nos entreprises sont très proches : plaçant la passion des métiers, l’engagement et les valeurs humaines au cœur des actions vis-à-vis de nos clients et de nos équipes. Avec INDIZEN, nous aurons ainsi en Espagne d’une capacité combinée de plus de 300 consultants ultra-spécialisés, pouvant par ailleurs délivrer des solutions pour tous nos clients européens. Nous couvrirons désormais localement tous les secteurs de marché sur l’ensemble de nos métiers, piliers de la transformation digitale : performance des opérations combinée aux systèmes numériques. Cette opération sera suivie prochainement par d’autres acquisitions en Europe et en Amérique du Nord avec le même esprit de partenariat, toujours en mettant l’accent sur la création de valeur, en interne au profit des chemins de carrière de nos équipes pour toujours gagner en expertise, et en externe pour nos clients en favorisant l’approche projet end-to-end », commente Yvan Chabanne, Président du Groupe SCALIAN.

Un tremplin pour la croissance et la diversification

En 2018, INDIZEN a lancé une nouvelle stratégie visant à (i) diversifier ses offres de services sur de nouveaux marchés et à (ii) internationaliser la société. Cette stratégie s’est soldée par l’accord annoncé aujourd’hui entre le Groupe SCALIAN et INDIZEN.

Selon Alberto Gomez, CEO d’INDIZEN, « les motifs stratégiques de l’intégration d’INDIZEN dans le Groupe SCALIAN sont essentiellement (i) la complémentarité des services, (ii) les synergies entre les entreprises et (iii) une vision et une culture d’entreprise similaires basées sur la passion de l’expertise, de l’entrepreneuriat et de l’innovation ». En pratique, cette intégration implique pour INDIZEN de nouvelles opportunités de développer des activités collaboratives à tous les niveaux localement en Espagne et dans d’autres pays, ainsi que la mise en place d’une plateforme LATAM (Amérique du Sud, Mexique, Portugal, ...). Pour les employés, l’intégration implique une évolution professionnelle dans des domaines à forte valeur ajoutée, ainsi que de nouvelles opportunités de formation et de carrière. Pour les clients, cette opération renforcera la capacité d’INDIZEN à faire face à de gros projets y compris transnationaux, à proposer de nouveaux services basés sur le large portefeuille du Groupe SCALIAN. »