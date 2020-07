Un accord a été signé ce jour pour une réalisation prévue dès approbation des autorités administratives et de la concurrence espagnoles.

TEPSA, contrôlée par Pétrofrance S.A., opère 4 dépôts côtiers situés à Barcelone, Bilbao, Tarragone et Valence, pour une capacité de stockage totale de 912 000 m3 dédiée aux produits pétroliers, chimiques et biocombustibles.

TEPSA a réalisé un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros en 2019 et dispose d’un fort potentiel de croissance, notamment via ses positions locales fortes ainsi que des plans d’extensions de capacités de stockage déjà en cours.

Cette acquisition structurante, ayant pour effet d’augmenter d’environ 30 % la taille de Rubis Terminal, est la première depuis la constitution de la joint-venture Rubis/I Squared Capital en avril dernier.

Cette opération est particulièrement stratégique pour Rubis Terminal : elle permet la constitution d’une plateforme centrale pour capturer les flux de produits en Méditerranée ainsi que d’envisager la conquête du marché sud-américain, qui bénéficie d’un fort potentiel de croissance. En plus de cette diversification géographique, cette acquisition accroît le poids relatif du secteur chimie, en croissance, et où des synergies commerciales sont attendues avec les positions existantes en France et dans la zone Amsterdam/Rotterdam/Anvers (dite zone ARA).

Pour Sadek Wahba, fondateur et Président-directeur général de I Squared Capital : « Ce rachat est la preuve de toute la force de l’union d’un grand industriel et d’un investisseur expert en infrastructures. Nous faisons grandir d’un tiers la taille de Rubis Terminal, tout en diversifiant son activité, et en nous ouvrant vers d’autres marchés très prometteurs. Ce n’est qu’un début : nous avons de grandes ambitions pour que notre société française Rubis Terminal rejoigne, dans les mois et années à venir, les leaders mondiaux du secteur. »

Pour Gilles Gobin, fondateur et associé-gérant de Rubis : « Cette acquisition n’est que la première étape d’une stratégie qui assoit encore davantage la position de leader de Rubis Terminal, tout en diversifiant ses activités et son implantation. Cette première opération, qui par son succès en appelle d’autres, montre bien le dynamisme fructueux qu’amène notre coopération franco-américaine, basé sur l’objectif commun d’une croissance forte, dans la durée. »

Pour Bruno Hayem, directeur général de Rubis Terminal : « TEPSA présente une grande proximité avec Rubis Terminal en termes de culture d’entreprise et de par la grande qualité de ses actifs, de ses dirigeants et de ses équipes. Cette alliance structurante apportera un potentiel important de croissance et la capacité de renforcer les services proposés à nos clients. »

Pour Jacques Nahmias, directeur général de Pétrofrance S.A. : « La cession de TEPSA représente une étape importante dans l’histoire de la société. Cette transaction permet à TEPSA de rejoindre un groupe de dimension internationale, avec des valeurs communes et qui permettra au groupe de continuer son développement en Espagne ainsi qu’en dehors de ses frontières naturelles. »