Ces actifs, précédemment détenus par Maersk Oil, sont situés dans l’Est de la mer du Nord et comprennent les champs listés ci-dessous (Cf. tableau). Le montant global de cette transaction, dont la date effective est fixée au 1er janvier 2019, s’élève à 635 millions de dollars.

L’opération reste soumise à l’approbation des autorités et devrait être finalisée en décembre 2019.

« Cette transaction est en ligne avec notre stratégie de gestion de portefeuille qui vise à abaisser notre point mort en optimisant l’allocation du capital et en cédant les actifs à coûts techniques élevés. Notre objectif premier est de maintenir notre point mort organique avant dividende sous 30 dollars le baril et nous montrer plus sélectifs dans notre portefeuille nous permettra d’y parvenir » a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de Total.

Suite à l’acquisition de Maersk Oil en 2018, Total est devenu le second opérateur en Mer du Nord qui représente l’une de ses zones clés où certains des projets majeurs du Groupe sont développés en ce moment, comme le démontrent le démarrage de Culzean au Royaume-Uni le mois dernier et celui de Johan Sverdrup en Norvège, attendu plus tard dans l’année.