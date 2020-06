La startup EcoTree, spécialisée dans la valorisation économique et écologique de la forêt et de la biodiversité, poursuit son développement en France et à l’international. Et pour accompagner au mieux son hypercroissance, la jeune pousse bretonne a fait appel à Ronan Le Moal qui rejoint le Comité stratégique comme membre permanent.

Après 25 années passées au sein du Crédit Mutuel Arkéa, dont 12 ans comme Directeur général, Ronan Le Moal se consacre désormais à l’entrepreneuriat. Né à Brest, figure de référence dans le monde des fintech, connu pour son tempérament d’hyperactif, Ronan Le Moal entend bien démultiplier le développement d’EcoTree. Un défi que l’entrepreneur a accepté sans hésiter : “La croissance d’EcoTree répond aux enjeux des entreprises de demain, mais aussi au souhait du corps social de s’investir dans les questions environnementales. La solution que propose EcoTree est unique en son genre en ce qu’elle crée une dialectique vertueuse entre la sphère économique et l’impérieuse nécessité de protéger, préserver ou réparer l’environnement.”

Pour Erwan Le Méné, Président et Cofondateur d’EcoTree, cette arrivée constitue une formidable opportunité : “Pour avoir travaillé avec Ronan dans ses fonctions précédentes, je peux vous le dire : une heure passée avec lui à étriller une problématique, c’est souvent beaucoup de temps gagné. Ronan a une très grande expérience, c’est quelqu’un qui s’investit beaucoup et sait développer une vraie vision stratégique. Nous sommes très fiers de l’accueillir au sein de notre Comité stratégique. Cela renforce aussi le contrat de confiance que nous avons avec nos clients car ce n’est pas n’importe qui et il apportera énormément du point de vue structurel”.