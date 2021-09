Disposant d’une expérience réussie de plus de 20 ans dans le financement en capital des entreprises de croissance, Romain Ohayon se concentrera sur l’investissement et la gestion du fonds Eiffel Essentiel, le fonds de capital-développement d’Eiffel Investment Group dédié à l’émergence des champions de la transition énergétique et écologique, qui vient de réaliser son premier closing à environ 300M€ et vise 500M€.

Titulaire d’un Master en Economie et Finance de l’université de Paris Dauphine, Romain Ohayon a débuté sa carrière en 2000 au sein de la société Qualium Investissement, en tant qu’analyste dans l’équipe capitaldéveloppement & transmission, avant de devenir directeur d’investissement en 2007. En 2011, il rejoint la société Edmond de Rothschild Investment Partners devenue Andera Partners, dont il devient directeur associé en 2017. Au cours de ces 21 années passées aux côtés des entrepreneurs, il a investi et accompagné dans leur développement et leur transmission certaines des plus belles entreprises de croissance françaises à l’image de CADUM SAS, Groupe GRIS, OCTIME-SPEC ou ADX GROUPE.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Romain au sein de notre équipe. Son expérience solide, sa capacité éprouvée à tisser des relations de confiance avec les entrepreneurs et à comprendre leurs enjeux s’inscrivent en parfaite cohérence avec l’approche d’Eiffel Investment Group. » déclare Fabrice Dumonteil, Président d’Eiffel Investment Group.

Romain Ohayon déclare : « Eiffel Investment Group dispose d’une expertise reconnue et d’un track record sans égal en matière de financement de la transition énergétique en France et en Europe. Je me réjouis de rejoindre cette équipe pour participer à ses côtés à l’émergence d’un monde plus durable ».

S’imposer en tant que leader du financement de la décarbonation de l’économie

Cette nomination de qualité illustre la stratégie d’Eiffel Investment Group de renforcer activement ses équipes pour accélérer son engagement auprès des acteurs de la transition énergétique et devenir d’ici quelques années un leader reconnu du financement de la décarbonation de l’économie.

La société de gestion a embauché plus d’une personne par mois sur la dernière année, portant à près de 70 le nombre d’employés et venture partners du groupe. Le recrutement de talents se poursuivra sur les prochains mois, dans toutes les lignes métiers.