Romain Lucazeau est nommé Partner du cabinet de conseil en stratégie Roland Berger. Il vient renforcer l’équipe qui compte désormais 29 Partners à Paris

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, Romain Lucazeau est également titulaire d’un MBA du Collège des Ingénieurs ainsi que d’une agrégation de philosophie. Avant de rejoindre Roland Berger en 2013, il a travaillé pendant trois ans à Paris et à Casablanca pour le cabinet de conseil Monitor Group sur les politiques de compétitivité des gouvernements et les stratégies de croissance des entreprises. Il a ensuite été assistant exécutif du directeur de l’Institut de l’Entreprise en charge du programme de production de rapports sur les politiques publiques et la compétitivité, l’innovation et le dialogue social. Au sein de la practice Civil Economics, ses domaines d’expertise couvrent les questions de stratégie et de prospective pour les grandes organisations, ainsi que l’efficacité opérationnelle et la transformation numérique.