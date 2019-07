L’année 2018 a une nouvelle fois démontré la robustesse du modèle de l’ERAFP et sa capacité d’adaptation dans un environnement financier volatil.

Avec un taux de couverture économique de ses engagements de 116% pour cette année et un taux de rendement interne de ses investissements de 5% depuis sa création, l’ERAFP est conforté dans sa conviction que son choix d’être un investisseur socialement responsable est cohérent avec sa recherche de performance financière et sa volonté de maîtriser ses risques à long terme.

Les résultats de sa politique de placement ont permis à son conseil d’administration de décider d’augmenter la valeur du point du taux de l’inflation, soit 1,6%, au 1er janvier 2019 et donc de maintenir le pouvoir d’achat des prestations servies à ses bénéficiaires En 2018, l’ERAFP a investi à long terme dans l’économie plus de 2,1 milliards d’euros et a continué à accorder un poids croissant aux investissements en actions, en logement mais aussi en infrastructures et en capital investissement.

L’ERAFP, en tant qu’investisseur 100% ISR présente chaque année dans son rapport annuel son engagement en faveur des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. La présentation de son engagement climatique est approfondie cette année en publiant la température de son portefeuille par secteur et par classe d’actifs.

Cet exercice confirme que l’ERAFP, dans un nombre significatif de cas, se positionne mieux que la moyenne.