RobecoSAM a annoncé le lancement de la stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities (la "stratégie"). L’objectif d’investissement de la stratégie est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans des sociétés cotées en bourse qui répondent aux opportunités créées par le changement de paradigme des modèles de production et de consommation traditionnels vers une économie circulaire. La stratégie est gérée par Holger Frey, gérant de portefeuille senior de l’équipe d’investissement thématique durable de RobecoSAM.

Révolutionner l’économie mondiale

Une révolution de l’économie mondiale est en cours. L’économie linéaire traditionnelle, qui suit le modèle de consommation "prendre-faire-jeter" et dans laquelle la valeur est créée en vendant le plus de produits possible, n’est plus viable. Une classe moyenne mondiale en croissance constante, dotée d’un pouvoir d’achat plus important, exerce une pression énorme sur les ressources limitées de notre planète et met en danger notre environnement.

Actuellement, l’économie linéaire consomme des ressources limitées à raison de 1,75 fois la capacité de régénération annuelle de la planète. Et pourtant, chaque année aux États-Unis, environ 5 milliards de livres de marchandises retournées après achat, soit l’équivalent d’environ 5 600 avions à réaction 747 à pleine charge, sont mises à la décharge.

En réponse, l’économie circulaire dans laquelle les ressources sont maintenues en usage aussi longtemps que possible la valeur maximale en est extraite pendant leur utilisation, et les produits et matériaux sont ensuite récupérés et régénérés à la fin de chaque utilisation prend rapidement de l’ampleur.

Le changement de paradigme vers une économie circulaire perturbe les modèles traditionnels de production et de consommation. Un nombre croissant de pays et d’entreprises s’attaquent aux inefficiences de la production linéaire et des déchets, et mettent en place des politiques de recyclage. L’autorégulation de l’industrie vers une économie circulaire prend de l’ampleur dans un contexte de pression réglementaire imminente et les consommateurs exigent de plus en plus des produits durables.

L’économie circulaire crée de la valeur en continu

Des changements aussi considérables s’accompagnent d’opportunités d’investissement passionnantes. Le passage à une économie circulaire a été évalué à 4,5 billions de dollars d’ici 2030. La stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities donne aux investisseurs une occasion unique de participer à cette croissance largement inexploitée.

La stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities vise à identifier et à investir dans des entreprises de premier plan qui créent de la valeur en continu.

Ces entreprises utilisent une production et une consommation ciblées, une maintenance prédictive et une utilisation accrue des sous-produits pour créer de la valeur à partir des inefficiences.

Plus précisément, la stratégie investit dans des entreprises appartenant aux groupes d’investissement suivants :

Reconception des intrants (emballages de consommation, matières premières et fibres renouvelables, matériaux de construction, agriculture de précision)

Utilisation circulaire (nutrition, mode et loisirs, ménage et mode de vie, économie partagée)

Technologies habilitantes (numérisation, produit en tant que service, logistique et essais)

Ressources en boucle (prolongation de la durée de vie des produits, collecte et tri, récupération et recyclage)

Infographique : Conserver les produits dans la boucle crée de la valeur

Approche d’investissement

La construction du portefeuille est principalement basée sur une sélection bottom-up des actions et tient compte de l’attrait des sous-groupes. Les aspects ESG de matérialité financière sont intégrés dans l’analyse de l’évaluation des entreprises. La stratégie a également un impact positif sur les objectifs de développement durable (ODD) car elle aborde la recyclabilité des produits ou des solutions d’emballage, la prévention des déchets dans la fabrication, l’approvisionnement durable, la réduction des déchets alimentaires, les déchets mis en décharge et les émissions de GES (émissions de CO2e). L’actionnariat actif est un élément essentiel du processus d’investissement et un moyen de s’engager sur des questions spécifiques de l’économie circulaire avec des entreprises individuelles.

Holger Frey, gérant de portefeuille senior, RobecoSAM Circular Economy Equities strategy, RobecoSAM : "Nous atteignons un point de basculement pour les modes de production et de consommation traditionnels. Le resserrement de la réglementation environnementale, associé à une prise de conscience croissante des consommateurs, favorise une plus grande circularité et l’abandon de l’extraction de ressources finies. La stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities donne aux investisseurs une occasion unique de tirer parti de cette opportunité d’investissement encore naissante et disruptive."

Mark van der Kroft, responsable de l’investissement thématique, Robeco et RobecoSAM : "Nous avons une histoire unique en son genre, celle d’être à la pointe des opportunités d’investissement axées sur la durabilité et le lancement de la stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities s’inscrit dans cette dynamique. La tendance à la circularité entre les pays, les entreprises et les individus est en bonne voie, car nous recherchons un mode de vie plus durable sur notre planète. Notre nouvelle stratégie offre aux clients la possibilité d’investir dans cette tendance qui change résolument les règles du jeu, tout en visant à offrir de solides performances".