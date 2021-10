SDG Engagement Equities est une stratégie à forte conviction dont l’objectif d’investissement durable est de générer une amélioration claire et mesurable de la contribution d’une entreprise aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies sur une période de trois à cinq ans. Le but est d’encourager les entreprises investies à renforcer leur contribution aux ODD de l’ONU en engageant un dialogue actif avec ces sociétés. En outre, le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme et à intégrer les critères ESG, tout en intégrant également les risques liés à la durabilité dans le processus d’investissement. L’indice de référence est le MSCI All Country World Index (Net Return, USD).

En tant que partenaire exclusif pour les six mois suivant le lancement du fonds, UBS GWM, le premier gestionnaire de fortune au monde avec une base de clients mondialement diversifiée, a initié le financement ce mois-ci, avec un objectif d’investissement de 1,5 milliard de dollars.

Le fonds RobecoSAM SDG Engagement Equities est géré par une équipe dédiée de professionnels chevronnés issus des équipes Actions fondamentales, Actions émergentes, Actionnariat actif et Recherche en investissement durable de Robeco. Michiel Plakman est le gérant de portefeuille principal du fonds et est assisté par Daniela da Costa, Peter van der Werf, Giacomo Moroni et Jan Anton van Zanten.

Le lancement de RobecoSAM Global SDG Engagement Equities reflète la conviction partagée par Robeco et UBS que l’engagement et le dialogue actif sur les ODD sont essentiels pour soutenir un changement positif au bénéfice des personnes et de la planète.

Reto Eisenhut-Quinter, Responsable de Wholesale Robeco Switzerland : « Le solide track-record de Robeco en matière d’engagement durable correspond parfaitement à l’objectif de ce fonds, qui est d’apporter des améliorations claires et mesurables dans la contribution d’une entreprise aux ODD tout en réalisant des rendements d’investissement attractifs pour nos clients. Nous sommes ravis que notre client de longue date, UBS, soit notre partenaire de lancement et nous nous réjouissons de pouvoir offrir à nos autres clients une excellente opportunité de croissance du capital à long terme grâce à un engagement et à un dialogue actifs sur les ODD. »

Bruno Marxer, Responsable de Global Investment Management chez UBS Global Wealth Management : « Grâce à cet effort de collaboration, nous mettons les gens en relation pour contribuer à un monde meilleur - et nous relions des idées d’investissement attractives aux Objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous sommes heureux d’offrir à nos clients un accès exclusif à cette nouvelle solution d’investissement durable. »