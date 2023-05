Ces parties prenantes avaient déjà accès aux scores ODD exclusifs de Robeco, qui mesurent les contributions des entreprises aux Objectifs de développement durable des Nations Unies. Le projet, désormais dans sa deuxième phase, étend cette plateforme au classement CSR, l’outil qu’utilise Robeco pour traduire une série de données ESG (changement climatique, inégalités de revenus, corruption, innovation, etc.) en un score ESG unique.

En se concentrant sur des facteurs ESG pertinents, le classement CSR de Robeco dresse un tableau complet des forces et des faiblesses d’un pays, en complément des traditionnelles analyses de risque souverain. Celles-ci privilégient les variables macroéconomiques et la soutenabilité de la dette, mais ne suffisent pas pour capter et extraire tous les risques susceptibles de bouleverser une économie et de menacer la solvabilité d’un pays, comme l’ont malheureusement montré les défauts souverains passés ou les récentes crises régionales devenues mondiales. En plus de compléter les analyses fondamentales, le CSR est également utilisé pour orienter les activités d’engagement menées auprès des gouvernements, des décideurs politiques, des ONG, des universitaires et autres acteurs institutionnels, ainsi que des entreprises qui évoluent dans des juridictions spécifiques.

Depuis sa première édition en 2012, le cadre CSR de Robeco couvre désormais 150 des pays les plus influents du monde, à savoir 23 pays développés et 127 économies émergentes et en développement, tous inclus à l’initiative « SI Open Access ». Deux fois par an, les scores des pays sont recalculés et le classement actualisé. Après chaque mise à jour, Robeco publie sur son site la liste des 20 premiers et 20 derniers pays.

Carola van Lamoen, Responsable de l’investissement durable : « L’ajout de notre classement CSR au portail "SI Open Access" est une étape importante dans notre démarche de partage de connaissances en matière d’investissement durable. Non seulement nous aidons nos clients à prendre des décisions plus éclairées en matière d’investissement durable, mais en élargissant le public de notre CSR (aux universitaires notamment), nous cherchons également à apporter de nouveaux éclairages et à améliorer la qualité et l’élaboration des normes dans le secteur. Nous sommes convaincus qu’une meilleure compréhension de la façon dont une nation gère ses ressources environnementales, son capital social et ses structures de gouvernance est une source de valeur importante qui va bien au-delà des statistiques financières. Nous espérons aussi à l’avenir mettre à disposition d’autres éléments de notre propriété intellectuelle en matière d’investissement durable. »