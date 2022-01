Robeco a annoncé la nomination de Natalie Falkman en tant que gérante de portefeuille senior de la stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities.

Mme Falkman, qui sera basée à Zurich, rejoint Robeco après avoir travaillé pour Swedbank Robur, où elle était gérante de portefeuille senior pour la stratégie actions Kapitalinvest, un fonds mondial avec des critères de durabilité élevés et un classement Morningstar cinq étoiles.

Auparavant, Mme Falkman a occupé plusieurs postes chez Carnegie Investment Bank à Stockholm, notamment ceux d’analyste actions spécialisée dans les biens d’équipement nordiques, d’analyste des ventes et des ventes d’actions institutionnelles pour la région nordique, et de responsable de la recherche en actions des marchés émergents axée sur la Russie, la CEI et l’Afrique. Mme Falkman est diplômée de la Stockholm School of Economics, où elle a obtenu un MSc en économie et affaires.

Mark van der Kroft, CIO Actions fondamentales et quantitatives, Robeco : « Nous sommes ravis d’accueillir Natalie au sein de Robeco. Une fois de plus, nous avons attiré un talent de premier plan pour renforcer notre offre en matière de thématiques durables, qui continue de connaître une forte croissance. Natalie a une connaissance approfondie du concept d’économie circulaire, de solides compétences analytiques dans tous les secteurs pertinents pour la stratégie et une vaste expérience de la gestion d’une stratégie active. Elle assistera sans aucun doute parfaitement nos clients dans leur recherche pour atteindre leurs objectifs financiers et de durabilité. »

Natalie Falkman, gérante de portefeuille senior de la stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities, Robeco : « Investir sur le long terme en se concentrant sur des modèles commerciaux durables et de solides moteurs de croissance structurelle a toujours été au cœur de ma stratégie d’investissement. Être nommée gérante de portefeuille senior de la stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities et rejoindre une équipe de grands spécialistes de l’investissement et de la durabilité est une opportunité dont je suis très heureuse de pouvoir profiter. Je suis fermement convaincue qu’investir sur le long terme dans des entreprises durables qui favorisent la création d’une économie circulaire permettra de générer des rendements intéressants pour les investisseurs. »

RobecoSAM Circular Economy Equities est une stratégie gérée de manière active qui investit dans des sociétés de premier plan qui tirent parti des opportunités créées par le changement de paradigme des modes de production et de consommation traditionnels vers une économie circulaire. Cette stratégie est en particulier axée sur l’investissement dans des solutions innovantes dans le domaine de la reconception des intrants, de l’utilisation circulaire, des technologies habilitantes et des ressources en boucle. Cette stratégie diversifiée est optimisée par une analyse de risques ESG propriétaire et est intéressante pour les investisseurs avec un horizon de trois à cinq ans.