Robeco annonce les nominations de plusieurs responsables des ventes institutionnelles (Heads of Institutional Sales) pour les États-Unis et le Canada, les Pays-Bas et le Royaume-Uni à compter du 1er mai. Angela Ruane est nommée au poste de Head of Institutional Sales pour les États-Unis et le Canada, et sera basée à New York ; Tim Kruis occupera cette fonction pour les Pays-Bas (Rotterdam) tandis qu’Arabella Townshend sera en charge du Royaume-Uni (Londres). Ils dirigeront les activités de ventes institutionnelles dans leurs régions respectives et rendront compte directement à Malick Badjie, Head of Institutional Sales Europe, North America and Africa.

Mme Ruane possède plus de 20 années d’expérience dans le secteur des services financiers. Dernièrement, elle a travaillé chez Insight Investments, où elle était responsable des efforts de développement de l’activité institutionnelle aux États-Unis. Elle avait auparavant travaillé pendant plus de 10 ans chez Rogge Global, où elle a, entre autres, occupé les postes de Partner et de Head of North American Distribution. Après l’acquisition de Rogge par AGI en 2016, Mme Ruane a été amenée à jouer un rôle hybride axé sur les relations avec les conseillers, les ventes directes et la spécialisation produit pour les stratégies héritées de Rogge.

M. Kruis travaille depuis 25 ans dans les domaines de l’investissement et de la vente. Il a auparavant travaillé chez Record Asset Management à Amsterdam en tant que Head of Institutional Advisory, dirigeant le développement commercial en Europe, avec une orientation spécifique sur le Benelux. Avant cela, il dirigeait les équipes de ventes institutionnelles pour le Benelux, d’abord chez Amundi, puis chez Invesco. Il a également occupé des postes axés sur le développement commercial chez City of London Investment Management (Londres) et Capital Dynamics (Zurich). Plus tôt dans sa carrière, M. Kruis a passé dix ans chez Robeco en tant que spécialiste produit à Rotterdam et à New York, et en tant que Senior Institutional Sales Manager à Zurich.

Mme Townshend rejoint Robeco après avoir passé près de 13 ans chez River and Mercantile, où elle a occupé différents postes de niveau senior dans les domaines de la vente et du marketing, dont les fonctions de Head of Global Consultant Relations et de Managing Director, Head of UK Institutional Distribution. Dans ses récentes fonctions de Managing Director, Head of Global Institutional Distribution, elle était chargée de définir la stratégie de vente institutionnelle du Groupe pour l’ensemble des canaux institutionnels au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. Elle dispose d’une expérience dans la distribution d’une vaste gamme de produits et de solutions plus larges pour les clients. Elle porte également un intérêt particulier aux solutions durables. Elle a ainsi été à l’origine des premiers produits durables de River and Mercantile et a participé à la mise en place de leur cadre de développement durable.

Malick Badjie, Head of Institutional Sales Europe, North America and Africa : « Nous sommes ravis d’accueillir des professionnels aussi expérimentés qu’Angela, Tim et Arabella au sein de Robeco et de notre équipe Institutional Sales. Leurs nominations témoignent de notre engagement à préserver et à développer notre portefeuille de clients sur ces marchés clés. Alors que nous continuons d’être à la pointe du secteur en matière d’investissement durable, l’arrivée d’Angela, de Tim et d’Arabella viendra renforcer notre présence et nous permettra de travailler avec nos clients pour identifier les domaines dans lesquels les capacités et l’expertise de classe mondiale de Robeco peuvent être utiles. »