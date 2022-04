M. Prins succède à Karin van Baardwijk, qui était la directrice des opérations de Robeco jusqu’au 1er janvier 2022, date à laquelle elle a été nommée CEO, et qui a ensuite continué à assumer son rôle à titre intérimaire.

En rejoignant Robeco après avoir travaillé pour APG Asset Management, M. Prins apporte plus de 25 ans d’expérience en matière d’opérations et de technologie dans le secteur des services financiers. Chez APG Asset Management, M. Prins a été directeur des opérations pendant plus de 10 ans et a récemment ajouté le poste de responsable du service numérique (Chief Digital Officer - CDO) à ses responsabilités. Avant de rejoindre APG, il était directeur général des opérations internationales chez ABN AMRO, où il était responsable de l’intégration opérationnelle efficace des entités internationales après la fusion avec Fortis Bank Nederland.

Karin van Baardwijk, CEO de Robeco : « Nous sommes ravis que Marcel ait rejoint Robeco et le Comité exécutif en tant que nouveau directeur des opérations. Il apporte une grande expérience et une expertise qui profiteront non seulement à l’organisation de nos opérations, mais aussi à de nombreux départements de Robeco et, bien sûr, à nos clients. Je suis fière de la solide équipe de direction que nous avons en place et je sais que le leadership de Marcel guidera ce domaine important vers un succès continu. »

Marcel Prins : « C’est un honneur d’être nommé chef des opérations de Robeco et j’ai hâte de rejoindre une organisation connue pour son engagement en faveur de la durabilité et son approche innovante, car cela est en parfait accord avec mes valeurs fondamentales. Après avoir travaillé pendant plus de 10 ans chez APG Asset Management, ce n’est pas que je voulais quitter une entreprise aussi formidable. La réalité est qu’une telle opportunité, auprès d’une entreprise qui a un si beau parcours et un tel potentiel, ne se présente pas tous les jours. C’est pourquoi j’ai décidé de franchir le pas. J’ai hâte de travailler avec ma nouvelle équipe et les autres collègues afin d’accomplir de grandes choses pour Robeco et ses clients. »