M. Preininger vient d’Amundi où il occupait les fonctions de Responsable mondial de la Clientèle institutionnelle. Auparavant, il a été Responsable de la Clientèle institutionnelle EMEA au sein de Robeco pendant deux ans après avoir occupé les postes de Responsable de la Clientèle institutionnelle EMEA, Responsable des Solutions EMEA et Membre du Comité de Direction de DWS International GmbH – anciennement Deutsche Asset Management – à Francfort. Il a également occupé plusieurs autres fonctions au sein de DWS, dont celle de Responsable Asset & Wealth Management au Japon et de Responsable adjoint Clients Solutions à Francfort.

Avant de se tourner vers les relations clients, M. Preininger a dirigé la « Gestion Overlay » de DWS à l’échelle mondiale pour des clients institutionnels spécialisés dans la gestion de portefeuille. Il a débuté sa carrière au sein de la Deutsche Bank à Munich, avant de passer à la gestion d’actifs et à la gestion de portefeuilles multi-actifs tout en poursuivant ses études à l’Université d’Innsbruck où il a obtenu un Master Economie et Gestion. M. Preininger est également détenteur du CEFA (analyste financier certifié EFFAS).

Karin van Baardwijk, CEO de Robeco : « Nous sommes heureux d’accueillir à nouveau Alexander au sein de Robeco. Son expérience approfondie en gestion de portefeuille et en solutions d’investissement combinée à sa connaissance de notre organisation font de lui un atout majeur au poste de Responsable mondial des ventes et du marketing et Membre de notre Comité exécutif. Son profil international et son expérience au sein de sociétés de gestion d’actifs très réputées seront d’une grande richesse pour notre Comité exécutif et notre organisation. »

Alexander Preininger, Responsable mondial des Ventes & du Marketing de Robeco : « Je suis ravi de revenir au sein de cette belle maison et je suis impatient de retrouver les talentueux collaborateurs à travers le monde. La propriété intellectuelle de Robeco est de rang mondial et a permis de développer des capacités d’investissement qui se classent globalement parmi les meilleures dans les domaines de la gestion quantitative, crédit, thématique, de l’investissement durable et des marchés émergents. »