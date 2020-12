L’ambition d’atteindre l’objectif « zéro émission nette » fait suite à une série de mesures que Robeco a annoncées plus tôt dans ses efforts pour réduire l’empreinte carbone de ses investissements. En septembre, Robeco a annoncé étendre sa politique d’exclusion de combustibles fossiles à tous ses fonds, et au début de l’année, a engagé un stratège climatique et un spécialiste des données climatiques. La société de gestion a également lancé des stratégies d’investissement pour contribuer à cette ambition, telles qu’une stratégie mondiale d’obligations vertes. En outre, elle continuera à se concentrer fortement sur l’engagement dans la lutte contre le changement climatique à travers son équipe d’actionnariat actif et leurs actions en faveur des entreprises en retard dans cette transition.

Robeco élaborera une feuille de route et fixera des objectifs intermédiaires pour répondre à cette ambition, conformément aux efforts mondiaux visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C.

Les objectifs comprendront la réduction des émissions du portefeuille, mais aussi l’investissement dans des solutions climatiques telles que les obligations vertes et l’engagement avec les entreprises investies afin de réduire les émissions dans l’économie réelle et avoir un impact réel. Robeco collaborera également avec ses clients et les conseillera sur des objectifs de décarbonisation conformes à l’ambition fixée.

Gilbert Van Hassel, CEO de Robeco : « Les rapports scientifiques sur le changement climatique et les émissions de carbone montrent clairement que nous devons agir maintenant. Nous ne pouvons pas résoudre seuls, les grands problèmes tels que le changement climatique et le déclin rapide de la biodiversité. Mais ce que nous pouvons faire, c’est donner un exemple clair à l’ensemble de l’industrie, travailler ensemble et encourager d’autres institutions financières, comme les gérants d’actifs, à suivre le mouvement. Nous nous sommes fixé cet objectif avec la conviction qu’investir ne consiste pas seulement à créer de la richesse, mais aussi à contribuer au bien-être ».

Victor Verberk, CIO Fixed Income and Sustainability chez Robeco : « Nous voulons apporter notre contribution aux accords de Paris, car le changement climatique représente une menace importante pour les investisseurs et l’économie mondiale. Nous reconnaissons la responsabilité du secteur de l’investissement vis-à-vis des risques liés au changement climatique par le biais des décisions d’investissement prises et du dialogue actif que nous entretenons avec les entreprises et d’autres institutions. Avec cette ambition « Net Zero », nous voulons contribuer à une économie à faible émission de carbone ».