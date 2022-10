Son expérience et son expertise en investissement durable viennent renforcer le Comité exécutif de Robeco Suisse qui se compose également de David Hrdina, Président et Directeur commercial pour la Suisse et Sandra Cafazzo, Responsable des ventes et du marketing pour la Suisse. Cette nomination témoigne également de l’importance de la recherche en investissement durable au sein des activités de Robeco.

Basée à Zurich, Mme Whittaker possède plus de 20 années d’expérience dans le secteur de l’investissement et se spécialise dans l’investissement durable depuis 2007. Elle dirige une équipe internationale de 18 experts qui contribuent à l’ensemble des stratégies de Robeco, grâce à leurs recherches sur l’impact des facteurs ESG sur les fondamentaux des entreprises et qui collaborent au développement des cadres d’investissement durable utilisés au sein de Robeco. Rachel Whittaker est arrivée chez Robeco en 2015 en qualité d’analyste senior en investissement, poste qu’elle occupera jusqu’en 2017.En 2021, elle revient chez Robeco pour diriger l’équipe internationale en charge de la recherche en investissement durable. Entre-temps, elle a été stratégiste en investissement durable puis responsable de l’équipe d’investissement durable de Zurich au bureau du Directeur de l’investissement de l’entité de gestion de patrimoine d’UBS. Avant de rejoindre Robeco en 2015, elle a occupé des postes dans l’investissement durable au sein de Vontobel Asset Management et du pôle de conseil en investissement de Mercer à Londres. Elle a débuté sa carrière en tant qu’analyste sell-side actions. Rachel a obtenu un diplôme de premier cycle à l’Université de Cambridge et un Master en gestion environnementale à l’Université de Surrey au Royaume-Uni. Elle est titulaire du CFA® et possède la double nationalité britannique et suisse.

Dr. Martin K. Weber, Président du Conseil d’administration (« Chair of the Board of Directors ») de Robeco Switzerland Ltd. : « Je suis ravi d’accueillir Rachel Whittaker au Comité exécutif de Robeco Suisse. Depuis qu’elle a rejoint notre équipe au poste de Responsable de la recherche en investissement durable, Mme Whittaker est à l’origine de progrès considérables dans l’accès à un savoir-faire approfondi en durabilité, qui est une partie intégrante du processus d’investissement de Robeco. Sa nomination confirme non seulement notre conviction que Mme Whittaker contribuera à guider Robeco Suisse, mais elle souligne également l’importance de la direction de recherche en investissement durable au sein de notre entreprise internationale. »

Rachel Whittaker, Responsable de la recherche en investissement durable et membre du Comité exécutif de Robeco Suisse : « Je suis ravie d’intégrer le Comité exécutif à cette étape passionnante de la croissance de l’investissement durable et je souhaiterais remercier mes collègues du Comité ainsi que le Conseil d’administration pour leur confiance. Il est extrêmement motivant de savoir que la recherche en investissement durable jouera un rôle clé dans la stratégie future de Robeco. Mon équipe et moi-même, en collaboration avec nos collègues du Centre d’expertise en investissement durable, avons pour objectif de placer la barre encore plus haut en faveur d’une recherche en investissement durable pleinement intégrée, pertinente en matière d’investissement et leader sur le marché, qui fait une réelle différence dans la performance des fonds Robeco. »