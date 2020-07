RiverRock,, société de gestion spécialisée dans les investissements alternatifs, a acquis Exterimmo auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

L’acquisition Exterimmo, société spécialisée dans le développement de partenariats publics privés (PPP) de taille moyenne, permettra à RiverRock d’évoluer sur le marché français des PPP et de se développer sur le financement de la mise à niveau ou de la création de petites et moyennes infrastructures conformes aux exigences de développement durable et de la transition énergétique.