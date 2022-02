RiverBank, banque digitale européenne spécialiste des prêts aux PME, a pris part à la récente opération de financement du groupe EMOVA Group pour un montant de 4 millions €. Ce prêt bancaire à moyen terme vise à financer l’acquisition de huit franchises localisées en région parisienne ainsi qu’à refinancer la totalité de la dette du groupe, à l’exception de ses PGE. L’opération totale était constituée de quatre tranches pour un montant total de 12,5 millions €, et a sollicité l’action conjointe de deux autres prêteurs aux côtés de RiverBank.

EMOVA Group est le numéro 1 français des distributeurs de fleurs et végétaux d’intérieur, et repose sur cinq marques-clefs en France et à l’international : Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Coeur de Fleurs, Happy, et Bloom’s. Après une baisse de son activité en 2020 liée spécifiquement à la crise du Covid-19 (fermeture administrative pendant le confinement), les résultats du groupe ont marqué une forte progression sur le dernier exercice dépassant largement le niveau d’avant crise sanitaire.

Pour cette opération, EMOVA Group a été conseillée par le cabinet Nabarro Béraud tandis que les prêteurs ont reçu le concours du cabinet Hogan Lovells, en les personnes d’Alexander Premont (associé), Ouassila El Asri et Florian Tambosco.

Olivier Poncelet, Responsable crédit chez RiverBank, explique : « A travers ce financement, nous sommes fiers de pouvoir participer activement au développement d’un groupe historique comme EMOVA Group et ses enseignes telles que Monceau Fleurs. Cette opération illustre bien notre activité, qui est d’intervenir dans le financement des PME françaises et européennes tous secteurs confondus, que ce soit pour leurs opérations d’acquisition, de haut de bilan ou dans leur développement à moyen terme, ainsi que l’accompagnement des acteurs de l’immobilier et du private equity. Dans le cadre de cette opération, nous avons été sollicités en raison de notre réactivité, de notre capacité d’arrangement et de structuration et de notre flexibilité, qui nous ont permis de répondre au besoin spécifique du Groupe dans les meilleurs délais ».

Franck Poncet, Président du Directoire d’EMOVA Group, déclare : « Notre modèle a fait ses preuves pendant la crise et enregistré une croissance forte, ce qui nous permet aujourd’hui de convertir 8 franchises en nouvelles succursales. Cela est rendu possible par nos partenaires bancaires que je remercie pour leur soutien et leur confiance, d’autant plus qu’ils nous permettent de refinancer notre dette bancaire. Cette nouvelle dynamique nous permet d’être ambitieux pour l’exercice 2021/2022, avec l’ouverture potentielle d’une vingtaine de points de vente. »