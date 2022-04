RIVE Private Investment recrute un pionnier des infrastructures de la transition énergétique pour renforcer son équipe d’investissement.

Rive Private Investment annonce le recrutement de Kevin Sara en qualité de Partner. Il vient renforcer l’équipe d’investissement et apporter son expérience de plus de 30 ans dans les infrastructures de transition énergétique.

Après avoir passé la première partie de sa carrière en tant que banquier d’affaires (UBS – M&A, Salomon Brothers –TMT, et Nomura – Technology Principal Investments), Kevin co-fonde en 2007 l’un des premiers gestionnaires d’actifs dédié aux Cleantech à Londres.

En tant qu’investisseur pionnier dans les « technologies propres », il a réalisé des investissements dans les piles à combustible, la production d’énergie solaire, les turbines éoliennes et marines, les véhicules électriques et les nouvelles technologies de batteries. Il a ensuite fondé le développeur solaire Nur Energie qui a réalisé des projets de production solaire en France, en Italie, en Grèce et en Tunisie, dont le projet d’exportation solaire à grande échelle de 4,5 GW TuNur. Kevin est très impliqué dans la transition énergétique et a beaucoup écrit sur des sujets émergents tels que l’électrification des transports, le stockage d’énergie et la production de carburants synthétiques.

Kevin est titulaire d’un bachelor en physique du Vassar College (New York) et d’un MBA de l’Ecole des Ponts ParisTech.