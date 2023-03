Après la reprise des entreprises Brossier Saderne et Luzeva en 2022, l’annonce de l’acquisition de la société Radian fait, à présent, du groupe Rivalen l’un des acteurs majeurs des fabricants français du secteur du luminaire.

L’entreprise Radian vient renforcer et compléter le pôle lighting de Rivalen avec un savoirfaire et une expertise dédiés à l’éclairage des espaces de travail. Située dans la région nantaise, la société crée, développe et fabrique depuis plus de 20 ans, des appareils d’éclairage conçus pour répondre aux exigences les plus élevées de ses clients et prescripteurs. La marque concrétise son engagement de qualité à travers une gamme complète de produits destinés à de larges applications : lampadaires, luminaires à encastrer, appliques, suspensions, lampes de bureau ainsi que certains produits techniques. Ses créations sont depuis toujours orientées vers la fonctionnalité, la qualité et le confort de la lumière. Conciliant performance technique et innovation, une attention particulière est portée au design pour une intégration harmonieuse et valorisante dans l’environnement architectural.

Radian s’associe aujourd’hui aux qualifications expertes et complémentaires de Sécurlite, Roger Pradier, Brossier Saderne et Luzeva au sein de Rivalen, créant ainsi des synergies pour ces entreprises implantées depuis longtemps sur leurs territoires et écosystèmes respectifs.

Avec l’arrivée de Radian au sein du collectif, Rivalen s’enrichit d’une nouvelle unité de production, portant ainsi à 220 personnes l’effectif du groupe dans son ensemble. Un nouvel atout majeur pour Rivalen dans sa volonté de conquérir de nouveaux marchés et en particulier une clientèle en quête de solutions d’éclairage efficaces et durables sur le plan environnemental.

Le groupe, qui représente après l’acquisition de cette nouvelle société un chiffre d’affaires de 40M€, réussit ainsi le pari de rassembler 5 acteurs industriels français du secteur du luminaire. Ce collectif permet de capitaliser sur les points forts de chacune des entreprises pour se développer tout en maîtrisant et en optimisant leur impact sur la société et la planète, afin de répondre aux besoins réels de leurs usagers d’aujourd’hui et demain avec des objets utiles, économes et durables.

Rivalen est accompagné dans son développement par les fonds Indigo Capital, depuis l’acquisition de Sécurlite en 2019, et UI Investissement qui a rejoint le tour de table suite à l’intégration de Brossier Saderne en avril 2022.

Avec la conviction que l’industrie doit aujourd’hui se réinventer pour relever les défis du climat et de la relocalisation, Rivalen a fait le choix de devenir Entreprise à Mission en avril 2022, guidé par sa raison d’être : « Convaincus que le local et les savoir-faire des entreprises sont des forces pour pérenniser leurs performances, nous voulons hisser haut l’industrie de l’objet du quotidien par nos valeurs humaines et environnementales. »

En cohérence avec la mission du collectif, Tristan De Witte poursuivra la croissance de Rivalen avec l’intégration de nouvelles marques autour des biens d’équipements de la maison.