Ce deuxième cycle de financement pour ce scale-up fera accroître l’expansion européenne de l’entreprise, permettant la progression de son organisation commerciale et sa gamme de produits ainsi que la localisation de ses solutions pour les marchés européens.

Co-fondateur et PDG de Rise Up, Arnaud Blachon explique : « Alors que nous continuons à naviguer avec la pandémie de COVID-19, l’apprentissage hybride est devenu fondamental ; Rise Up propose une plateforme de formation professionnelle inclusive qui transforme ce défi commercial crucial en une opportunité pour nos clients. Notre partenariat avec Connected Capital, avec son expertise en SaaS B2B et son expérience avec les sociétés en technologie RH en particulier, nous permettra de croître notre développement et renforcer notre position sur les marchés locaux en Europe. »

Aujourd’hui, l’apprentissage est l’un des défis commerciaux les plus fondamentaux et une priorité pour les chefs d’entreprise et les employés. 79 % des PDG dans le monde identifient le manque de compétences essentielles de leurs collaborateurs comme une menace pour la croissance future (PWC), et l’incapacité d’apprendre et de se développer est la raison n°1 pour laquelle les employés recherchent un nouvel emploi (Bersin et LinkedIn).

« Les logiciels de solutions d’apprentissage deviennent de plus en plus pertinents et la capacité de Rise Up à répondre aux besoins des clients ayant des défis d’apprentissage complexes – des groupes d’utilisateurs différents, des formats de formation mixtes, des entités et des pays multiples dans une seule organisation – la différencie comme la seule solution de formation professionnelle facilement accessible à l’ensemble de l’organisation » a ajouté Sander Pennings de Connected Capital. « La gamme de produits Rise Up combinant LMS, LXP et l’outil création de contenu ajoute déjà une valeur cruciale à des entreprises de petite taille jusqu’aux grandes entreprises telles qu’Axa, Schneider Electric et Domino’s. Compte tenu de l’impressionnante traction de Rise Up sur ses marchés actuels, nous voyons un fort potentiel d’expansion internationale soutenue. »

Témoignage de réussite : Apprentissage intégré et adaptatif avec un service client exemplaire

Chaque année depuis sa création en 2014, Rise Up a doublé son chiffre d’affaires et ses effectifs. Aujourd’hui, sa solution one-stop-shop de formation professionnelle, combinant LMS, LXP, LRS, LCMS et services mobiles et multimodaux, sert plus de 400 clients et 1 million d’apprenants actifs dans 60 pays. La réputation de Rise Up repose sur sa facilité d’utilisation, tant pour les apprenants que pour les administrateurs ; la configuration facile du produit, permettant aux clients de refléter leur structure organisationnelle dans la plateforme ; une technologie innovante, exploitant à la fois l’intelligence artificielle et les techniques machine learning ; une intégration simple avec les systèmes RH et commerciaux existants ; et un support client exceptionnel. La solution pensée pour l’humain et bâtie par l’IA offre à chaque individu une approche personnalisée et adaptative de l’apprentissage. Des fonctionnalités uniques, notamment un environnement intuitif de formation inclusive, un chatbot de motivation et une intégration dans Microsoft Teams (une première en France), rendent l’expérience d’apprentissage à la fois positive et engageante. Rise Up crée aussi un impact social positif dans ses communautés locales, en proposant un accès étendu à la formation, en offrant sa solution aux associations bénéfiques et en soutenant l’emploi de jeunes avec des apprentissages et des immersions professionnelles.

L’industrie de l’apprentissage : plein de potentiel

L’industrie mondiale de l’apprentissage atteindra 402 milliards de dollars d’ici 2022 (Beroe Inc) et le marché européen devrait connaître une croissance annuelle moyenne à un chiffre au cours des 3 à 5 prochaines années. Avec des bureaux à Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne et Munich, Rise Up a commencé à construire un réseau solide à travers l’Europe, et le scale-up en technologie vise une forte croissance sur ces marchés. Rise Up a été nommé Core Challenger par le groupe Fosway dans son 9-Grid ™ pour les systèmes d’apprentissage et fournisseur accrédité de technologies d’apprentissage par le Learning and Performance Institute (LPI). Identifié pour sa forte croissance, Rise Up a été nommé au Palmarès Recrutement 2022 par Le Figaro ainsi qu’au TECH500 par Data Recruitment.

Avant cet investissement de série B, Rise Up a levé moins de 5 millions d’euros depuis son lancement en 2014 à Paris. La société a réalisé sa levée de fonds initiale en janvier 2018 auprès de plusieurs partenaires investisseurs, dont IMPACT Partners, Bpifrance et BNP Paribas, et a sécurisé sa deuxième levée de fonds en juin 2020 auprès de MAIF Avenir, IMPACT Partners et Bpifrance. En janvier 2021, Rise Up a signé un partenariat stratégique et une prise de participation avec Ifpass.

Les détails financiers de l’accord restent confidentiels.