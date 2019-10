Elu Président de CroissancePlus en juin dernier, ce serial entrepreneur diplômé de l’Ensimag et titulaire d’un executive MBA de HEC crée l’opérateur de réseau IP MAIAAH en 2000 après une première partie de carrière comme ingénieur, product manager et directeur de filiale dans le secteur High Tech dans des sociétés américaines. En 2005 il reprend l’éditeur de logiciel Qosmos qu’il cède en 2016. Aujourd’hui co-dirigeant d’Ozon, solution de cybersécurité destinée aux PME, il est également engagé au sein du Réseau Entreprendre pour accompagner des projets entrepreneuriaux.

Thibaut Bechetoille rejoint Ring Capital pour piloter le programme d’accompagnement Ring2Success. Fonds spécialisé dans le financement des scale-ups de la FrenchTech, Ring Capital est né de la conviction que la création de valeur d’un fonds passe non seulement par le capital mais également par l’accompagnement pour accélérer la croissance.

Ring2Success combine une vision 360 et des expertises métier pour accompagner les participations de Ring sur des sujets identifiés avec des modes et des durées d’intervention adaptés à leurs besoins et s’appuie sur une communauté de mentors. C’est fort de son expérience dans la création et le développement d’entreprises que Thibaut va structurer et conduire Ring2Success pour soutenir la croissance et la transformation des participations de Ring Capital.

A propos de Ring Capital

Fonds tech et digital doté de 165 M€, Ring Capital est positionné sur le segment « growth private equity » et investit des tickets de 3 à 15 m€ dans les "scale-ups" françaises pour les accompagner dans l’accélération de la croissance et le passage à l’échelle, notamment via l’internationalisation et la croissance externe.

Les fondateurs, Geoffroy Bragadir, entrepreneur à succès du web (fondateur et ex-CEO d’Empruntis) et Nicolas Celier, ex-partner d’Alven Capital, sont entourés d’une équipe de professionnels de l’investissement et d’opérationnels de premier rang (CTO ex-Criteo, experts webmarketing et data, etc.) soutenus par une communauté d’entrepreneurs, de CEO et de CTO expérimentés, au service de la croissance des entreprises du portefeuille.

Les fonds gérés proviennent d’acteurs institutionnels tels que Tikehau Capital et BPI France et d’investisseurs familiaux ou privés.