Ring Capital est un fonds de capital investissement spécialisé dans le financement des entreprises technologiques et numériques, lancé en décembre 2017 par Geoffroy Bragadir et Nicolas Celier. Les principaux investisseurs de Ring Capital sont AG2R LA MONDIALE, Bpifrance (qui intervient pour compte propre et dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir via le fonds MultiCap Croissance), la BRED, DANONE, ProBTP, SWEN et Tikehau Capital qui détient 25% de la société de gestion. Suite à ce 2ème closing, Ring Capital a une capacité d’investissement de plus de 165 millions d’euros, pour faire émerger les futurs leaders européens du numérique.

Ring Capital finance les scale-up technologiques et digitales françaises pour accélérer et internationaliser le développement de leur activité. Ring Capital s’appuie sur une équipe d’investissement complémentaire cumulant des expériences d’entrepreneurs, de financiers et d’opérationnels d’entreprises en forte croissance afin d’aider leurs participations dans l’exécution de leur plan de développement. En outre, Ring Capital fédère une communauté de près de 100 mentors parmi des CEO et CTO d’entreprises technologiques en Europe, en Asie et aux Etats-Unis.

« Avec ce deuxième closing, nous confirmons notre modèle avec une capacité d’investissement pour Ring Capital I légèrement au-dessus de notre objectif maximum initial de 150 millions d’euros. Et surtout, nous étoffons notre communauté d’investisseurs et de mentors permettant d’augmenter notre valeur ajoutée auprès des entreprises que nous finançons. », expliquent Geoffroy Bragadir et Nicolas Celier.

Selon Xavier Niel, qui rejoint le fonds à l’occasion de ce second closing, « Ring Capital apporte une réponse à un besoin mal adressé des entreprises technologiques françaises qui sont souvent vendues trop tôt : apporter les compétences et les capitaux pour en faire des ETI, dont la France manque cruellement. »

Ring Capital a déjà participé au financement d’Adikteev, spécialiste du marketing digital sur mobile, en leadant un tour de 10m€ en Février 2018.