Stanislas Duval de la Guierce rejoint l’équipe en tant que Référent Finance Durable. Son rôle principal sera d’accélérer le déploiement de l’approche extra-financière propriétaire de Richelieu Gestion au sein de ses deux métiers : la gestion collective et la gestion sous mandat.

Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci, Stanislas Duval de la Guierce, 36 ans, a évolué pendant 7 ans dans la gestion et le contrôle des risques chez AXA Investment Management (2013-2019), puis GEFIP (2019-2022). Chez GEFIP, il contribue également aux réflexions et au déploiement de l’approche ESG et obtient, en 2022, le Certificat ESG auprès du CFA Institute.

« Il existe une multitude d’obligations réglementaires à mettre en place dans la gestion aujourd’hui. Mifid 2 en est la bonne représentation. Mon rôle consiste en l’analyse, la compréhension et la mise en application de ces enjeux, afin d’allier finance durable et finance traditionnelle. » souligne Stanislas Duval de la Guierce.

Christophe Boulanger, Directeur Général de Richelieu Gestion, déclare : “L’intégration de critères ESG dans l’entièreté de notre gamme depuis quelques années maintenant a permis d’étendre cette expertise à notre offre de mandats de façon crédible et rationnelle. Nous sommes ravis de l’arrivée de Stanislas au sein de l’équipe, il va nous permettre d’accélérer la dynamique de déploiement de notre approche durable.”