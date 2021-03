Xactly annonce l’acquisition de TopOPPS, plateforme s’appuyant sur l’IA pour la prévision commerciale. A travers cette acquisition stratégique, Xactly se positionne au-delà de la simple gestion des performances commerciales pour proposer une plateforme unique dédiée aux opérations de revenus (RevOps). Ainsi, Xactly permet aux entreprises d’améliorer la qualité et l’impact de leurs prises de décision basées sur les données.

En éliminant les silos opérationnels qui existent traditionnellement entre le marketing, les ventes et le département customer succes, le RevOps permet aux organisations de développer des stratégies, des objectifs et des outils de mesure partagés pour accélérer la prise de décision tout en réduisant les coûts. Devant l’évolution rapide des comportements d’achat et le succès des modèles économiques basés sur les abonnements, l’adoption de l’approche RevOps enregistre une croissance dynamique. Des rapports récents montrent une augmentation de 55 % de l’approche RevOps d’une année sur l’autre.

Malgré les progrès liés à l’automatisation, peu d’entreprises parviennent à atteindre leurs objectifs commerciaux. Cette situation découle de la difficulté à appréhender les données. Selon une étude Xactly menée avec Forrester, une entreprise en forte croissance sur trois (34 %) n’exploite pas la donnée et fonde plutôt son approche décisionnelle sur l’intuition, l’expérience ou des opinions. La nouvelle plateforme de Xactly place les données au cœur des RevOps, en éliminant les processus manuels potentiellement inexacts qui coûtent aux organisations du temps, de l’argent mais aussi de la crédibilité.

"Il y a seize ans, Xactly a transformé la gestion des performances commerciales en automatisant la gestion de la rémunération variable grâce au Cloud. Via l’acquisition de TopOPPS et au développement de nouvelles solutions, ce qui était initialement une entreprise axée sur l’automatisation des commissions de vente est aujourd’hui une plateforme RevOps complète", souligne Chris Cabrera, CEO de Xactly. "Nous avons créé une nouvelle approche de la gestion des opérations de revenus. Les entreprises peuvent désormais combiner la puissance de nos données avec l’IA pour réaliser des prévisions précises".

"En apportant de l’IA dans l’écosystème RevOps, notre technologie rationalise les prévisions de ventes ainsi que la gestion du pipeline et apporte de la transparence et de la certitude à un processus longtemps resté inefficace", ajoute Jim Eberlin, CEO et fondateur de TopOPPS. "Xactly, avec son historique de données et son ensemble de solutions innovantes s’est démarquée de tous nos autres partenaires. Après une collaboration enthousiaste, nous sommes prêts à leur apporter notre technologie pour améliorer radicalement la gestion des opérations de revenus".