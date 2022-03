Mardi dernier, 22/03/2022 à Paris, à l’occasion d’une conférence sur la thématique de l’hydrogène, CPR AM avait convié plusieurs intervenants prestigieux, à s’exprimer sur le sujet, à commencer par Bertrand Piccard.

Il faut dire que Bertrand Piccard, explorateur en série, psychiatre et ambassadeur des technologies propres, notamment connu pour avoir copiloté l’avion solaire Solar Impulse avec lequel il a réalisé un tour du monde de mars 2015 à juillet 2016, est un farouche défenseur de l’hydrogène.

Mais, il n’était pas le seul à être venu promouvoir cette nouvelle technologie au cours de la conférence organisée à Paris par CPR AM à laquelle assistaient de nombreux acteurs du monde de la finance et l’industrie de la gestion d’actifs.

Parmi les autres acteurs présents à cette conférence, notons également l’intervention de Jérémie Lagarrigue, directeur général du groupe Energy Observer qui souhaite notamment révolutionner le transport de marchandises avec un bateau à hydrogène.

A cette occasion, Emmanuelle Sée, la gérante du fonds thématique CPR Invest – Hydrogen, lancé en novembre 2021 par CPR AM et affichant déjà plus de 500 millions d’euros d’encours, a rappelé que bon nombre d’entreprises cotées sont présentes dans l’écosystème de la filière hydrogène, que ce soit au niveau de la production d’électricité verte, des technologies (avec les piles à combustibles), des solutions de stockage et de distribution mais aussi les utilisateurs finaux, en particulier à travers le domaine des transports ou encore de l’acier vert.

Pour Olivier Mariée, Directeur Général de CPR AM, « le lancement de cette stratégie vient enrichir l’expertise Climat de CPR AM à destination des investisseurs désireux de contribuer au financement de la transition énergétique. »