Il faut dire que comme l’a rappelé Olivier Mariée, Directeur Général de CPR AM, en guise d’introduction, « l’océan jour un rôle majeur pour notre planète ». Un message relayé également par Jean Jouzel, climatologue et ancien vice-président du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) mais aussi par la navigatrice Maud Fontenoy, ambassadrice auprès du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse pour l’éducation à la Mer et les classes de Mer, et Présidente de la Maud Fontenoy Foundation. D’ailleurs, cette dernière a tenu à rappeler à l’occasion de cette conférence que « c’est une question de survie de protéger nos océans ».

Lancement du fonds CPR Invest – Blue Economy

Ainsi, face à cette problématique, CPR AM a annoncé le lancement de son prochain produit, baptisé CPR Invest – Blue Economy le 1er juillet prochain. Il s’agit d’un fonds thématique d’actions internationales, géré de façon active qui investit dans l’écosystème économique marin. Ce fonds vise à bénéficier des perspectives de croissance qu’offre l’économie liée aux océans, en sélectionnant « des entreprises qui s’inscrivent dans une approche de préservation ou bien d’exploitation durable des ressources marines », comme l’a précisé son gérant Alexandre Cornu.

Sélectivité de l’univers d’investissement

Ainsi, ne sont admises dans l’univers d’investissement que les entreprises qui réalisent une part significativement élevée de leur chiffre d’affaires dans l’économie marine, ou qui démontrent une intention d’agir positivement sur l’écosystème marin.

Des filtres d’exclusion achèvent la délimitation du périmètre investissable sur la base de notations ESG (internes au groupe Amundi) et du suivi de controverses (fourni par des prestataires externes). Un filtre spécifique s’opère sur une sélection de critères ESG pertinents pour la thématique, tels que la biodiversité ou encore la gestion de l’eau.

Le lancement de cette stratégie vient enrichir l’expertise Climat de CPR AM à destination des investisseurs désireux de protéger davantage notre planète. Dans la continuité du fonds CPR Invest – Hydrogen lancé en 2021, CPR Invest Blue Economy ajoute ainsi un fonds de solution climatique à la gamme thématique de CPR AM.