La plateforme digitale qui veut réconcilier les Français avec les travaux de rénovation, réalise une 2ème levée de fonds auprès de Clément Alteresco (Morning Coworking), Jonathan Benhamou (PeopleDoc), James Blouzard (Wonderbox, WGroup investissements), Bertrand Diard (Talend), Yan Hascoet (Kapten), Pierre Kosciusko-Morizet et Pierre Krings (PriceMinister, Kernel), Fred Potter (Withings, Netatmo), Nicolas Brusson (Blablacar) et plusieurs autres Business Angels, au terme d’une année de fort développement. Ses objectifs : renforcer ses équipes, accélérer le développement de sa plateforme et s’étendre sur tout le territoire français.

Promesse tenue !

RENOVATION MAN est la plateforme digitale qui accompagne de A à Z les particuliers dans leurs travaux de rénovation. Elle s’appuie à la fois sur des outils digitaux pour chiffrer rapidement les projets et mieux suivre les travaux et sur un réseau d’Experts Travaux unique en son genre, qui sélectionnent les meilleurs artisans sur le terrain et peuvent intervenir chez les clients.

Des clients qui adhèrent à ce modèle gagnant-gagnant pour eux comme pour les artisans

Depuis bientôt 2 ans, les clients plébiscitent ce service pragmatique et humain, le seul à tout prendre en charge y compris la gestion des paiements sécurisés et une protection juridique. Désangoissant pour les uns, rassurant pour les autres : plus de 98% de clients satisfaits dans un marché où l’insatisfaction est systémique !

Et les artisans s’inscrivent déjà dans une collaboration long terme : un carnet de commandes qui se remplit, une aide au chiffrage des projets et un suivi des travaux et des clients.

RENOVATION MAN se rémunère en facturant une commission aux artisans, et pour le particulier, le service est entièrement gratuit.

Deux levées de fonds en 20 mois et une croissance de plus de 300% en un an

Après une première levée de fonds d’1 million d’euros en juin 2017, RENOVATION MAN a enregistré une véritable accélération de son activité et termine le premier trimestre de 2019 sur un volume d’affaires plus de 4 fois supérieur au volume d’affaires du premier trimestre 2018, soit une croissance de plus de 300%. Depuis son lancement en juillet 2017, la startup a accompagné près de 4500 particuliers dans la définition de leur projet de rénovation.

Par son approche révolutionnaire, digitalisant et humanisant le marché des travaux de rénovation qui a très peu évolué ces dernières années et est estimé à plus de 40 milliards d’euros, RENOVATION MAN a récemment su séduire plusieurs grands Business Angels pour sa 2ème levée de fonds de 3 millions d’euros.

Des fonds pour développer ses équipes et sa présence partout en France, et accélérer le développement de sa plateforme.

Des équipes renforcées : Cette 2ème levée de fonds va d’abord permettre à RENOVATION MAN de renforcer ses équipes pour lui permettre d’atteindre ses objectifs ambitieux. « En 2018 l’équipe est passée de 8 à 20 personnes, nous allons continuer à recruter des profils produits / tech, marketing et d’experts travaux. » affirment Jérôme Muffat et Benoit Charpentier, les cofondateurs.

Des outils digitaux innovants : Ensuite, RENOVATION MAN va pouvoir accélérer le développement de sa plate-forme, en créant les outils digitaux innovants qui, mis à disposition des clients et des artisans, simplifieront l’ensemble des étapes d’un projet de rénovation (chiffrage automatisé, scan et modélisation 3D, paiement de bout en bout et factures, planning et suivi de chantier...).

Une présence dans tout l’hexagone : Enfin, aujourd’hui essentiellement présente en Ile de France, la startup veut développer son service sur l’ensemble du territoire français. « Cette levée de fonds nous permet de déployer notre réseau d’experts travaux et nos investissements marketing pour développer notre marque et notre service dans toute la France ! » concluent Jérôme Muffat et Benoit Charpentier.