Au titre de l’année 2020, le fonds en euros SÉCURITÉ PIERRE EURO affiche un taux de rendement de 2,5 % [1], tout en renforçant la réserve constituée chaque année depuis sa création en 2012. Dans un environnement de marché où le rendement des fonds en euros est sous pression, celui de Sécurité Pierre Euro demeure très attractif alors que la PPB (Provision pour Participation aux Bénéfices) et la qualité des sous-jacents immobiliers restent gages de pérennité pour les rendements futurs.

Pour rappel, SÉCURITÉ PIERRE EURO a désormais atteint sa taille maximale au vu des exigences réglementaires de Solvabilité II. Il n’est donc plus possible de réaliser de nouvelles opérations d’investissement (versements, versements programmés et arbitrages entrants) et ce, dans l’objectif de préserver les intérêts des investisseurs existants.

Au titre de l’année 2020, le fonds en euros SÉCURITÉ FLEX EURO affiche un rendement de 1,4 %( [2])( [3]). Par l’intermédiaire d’une allocation d’actifs flexible et réactive au sein du fonds de diversification, SÉCURITÉ FLEX EURO réalise son objectif de dégager un potentiel de rendement supérieur, sur le moyen/long terme, à celui de l’Actif Général de Suravenir.

Au titre de l’année 2020, le fonds Actif Général affiche un rendement de 1% [4].

Comme le précise Latifa Kamal, Directrice Générale adjointe de Primonial Ingénierie & Développement : « Sécurité Pierre Euro affiche à nouveau, au titre de 2020, un très bon rendement et la qualité de ses sous-jacents immobiliers permet d’espérer un potentiel de rendement encore très attractif dans les prochaines années. Grâce à son agilité de gestion, Sécurité Flex Euro surperforme le rendement moyen des actifs généraux, et confirme ainsi son positionnement d’alternative crédible aux fonds en euros traditionnels ».