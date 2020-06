Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), l’assureur des grands risques industriels et spécialités du Groupe Allianz, annonce un remaniement de son conseil d’administration.

À compter du 1er juillet 2020, le nombre de directeurs Régions et Marchés (CRMO : Chief Regions & Markets Officers) au sein du conseil d’administration d’AGCS passera de trois à deux : Henning Haagen, actuel directeur de la souscription des risques spéciaux, prendra la responsabilité de toutes les régions d’AGCS en dehors de l’Amérique du Nord. En tant que CRMO du Groupe régional 1 il aura la responsabilité des régions Afrique, Asie Pacifique, Amérique du Sud, Europe centrale (Allemagne, Autriche, Suisse) et de l’est, Méditerranée (France, Italie, Espagne et Benelux) et de l’unité régionale Londres (Royaume-Uni et pays nordiques).

En tant que CRMO du Groupe régional 2, Bill Scaldaferri continuera à diriger les activités en Amérique du Nord. Chaque CRMO sera ainsi responsable d’environ la moitié de l’activité d’AGCS en termes de volume de primes brutes (9,1 milliards d’euros en 2019 au niveau mondial).

Les CRMO actuels d’AGCS, Sinéad Browne et Hartmut Mai, démissionneront du conseil d’administration à compter du 30 juin 2020 et poursuivront des opportunités en dehors du Groupe. Leurs responsabilités seront fusionnées en un seul groupe régional placé sous la direction de Henning Haagen, qui encadrera également le département Global Broker Management.

D’autres nominations au conseil d’administration sont annoncées concernant la souscription et l’indemnisation. Pour succéder à Henning Haagen, AGCS a nommé Renate Strasser au poste de Directrice de la Souscription des Risques Spéciaux au sein de son conseil d’administration, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. Elle est actuellement Directrice Générale de New Reinsurance Company Ltd (NewRe), filiale de Munich Re, basée à Zurich. Henning Haagen continuera à gérer la Souscription des Risques Spéciaux (aviation, marine, divertissement, MidCorp) au conseil d’administration sur une base intérimaire jusqu’à ce que Renate Strasser prenne ses fonctions à une date qui sera confirmée ultérieurement.

L’actuel Directeur de la Souscription des Risques Industriels, Thomas Sepp, assumera le rôle nouvellement recréé de Directeur Indemnisation d’AGCS. Il sera remplacé par Tony Buckle, qui quittera Axa XL à compter du 1er juillet 2020, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. En tant que Directeur de la Souscription des Risques Industriels, Tony Buckle supervisera les branches d’assurance des risques industriels d’AGCS.

Joachim Mueller, CEO d’AGCS, déclare "Sinéad et Hartmut ont tous deux occupé, de longue date, diverses fonctions au sein du conseil. Je tiens à les remercier pour leur grande contribution et leurs réalisations. La consolidation du leadership régional au niveau du conseil d’administration vise à renforcer l’approche globale d’AGCS et à simplifier notre organisation. Je me réjouis de travailler avec Henning et Bill en une seule et même équipe au niveau mondial dans le but de servir efficacement les clients et courtiers sur tous nos marchés clés".

Joachim Mueller souhaite également la bienvenue à Renate Strasser et à Tony Buckle au sein du conseil d’administration d’AGCS. "La solide expertise technique et quantitative de Renate, combinée à sa longue expérience dans le secteur de l’assurance dommages, sont exactement les atouts dont nous avons besoin. Quant à Tony, il possède une forte connaissance du repositionnement de portefeuilles en fonction des performances, ainsi qu’une vaste expérience de la souscription et de la gestion de portefeuille. Nous avons déjà fait un grand pas en avant dans le repositionnement de notre souscription et ces deux nouveaux membres du conseil d’administration vont maintenant nous aider à orienter nos portefeuilles vers une rentabilité durable".

La nomination de Thomas Sepp au poste de Directeur Indemnisation reflète le rôle clé de la gestion des sinistres, comme l’explique Joachim Mueller : "Le sinistre est le moment de vérité pour nos clients et aussi un élément clé de l’excellence technique de notre métier. Grâce à ses solides compétences analytiques et son expertise en matière de souscription et de sinistres, Thomas fera passer notre équipe indemnisation au niveau supérieur, en améliorant à la fois les services offerts à nos clients et l’analyse interne des sinistres et l’identification des tendances en matière de sinistres".

Biographies en bref

Henning Haagen a été nommé au conseil d’administration d’AGCS en avril 2020. Auparavant, il était Directeur Régional des Spécialités et Directeur de la zone Nord-Est d’AGCS Amérique du Nord, un rôle qu’il occupait depuis janvier 2017. Bill Scaldaferri a rejoint le conseil d’administration d’AGCS en 2012, représentant AGCS North America en tant que président et directeur général. Thomas Sepp est entré au Conseil d’Administration d’AGCS en 2019 après avoir été directeur Moyennes Entreprises et directeur mondial adjoint IARD chez Allianz SE. Avant de rejoindre Allianz, il a travaillé cinq ans au sein du groupe d’assurance Zurich, où il a occupé différents postes à responsabilité, notamment ceux de directeur de l’indemnisation Assurances générales. Auparavant, il a été associé chez McKinsey & Company.

Depuis 2016, Renate Strasser est directrice générale de NewRe (groupe Munich Re). Elle est responsable de l’entité juridique opérant à Zurich, y compris les activités traditionnelles de réassurance IARD, les solutions de réassurance structurées, les activités de dérivés climatiques et les activités vie. Elle a passé six ans en tant que professeur assistant en finance d’entreprise à l’université de Klagenfurt, avant de rejoindre Munich Re en 2004 en tant qu’expert en tarification pour l’aviation. À partir de 2007, elle a pris la tête de l’activité Aviation, où elle était responsable du portefeuille mondial. Renate Strasser est titulaire d’un MBA de l’université de Graz (Autriche) et d’un doctorat en administration des affaires/finances d’entreprise de l’université de Klagenfurt (Autriche).

Tony Buckle a commencé sa carrière dans le conseil financier chez Andersen, avant de se lancer dans le secteur des assurances chez GE Capital. Il a ensuite occupé des postes de direction dans le domaine de la souscription et de la gestion de portefeuille, à la fois en réassurance (Swiss Re, GE Frankona) et en assurance d’entreprise (Swiss Re Corporate Solutions, RSA et Axa XL), et plus récemment en tant que directeur de la souscription IARD internationale chez Axa XL, basée à Zurich. Tony Buckle est diplômé de l’université de Cambridge et détient un Master of Philosophy (MPhil) de l’université de Londres ainsi qu’un MBA de l’Instituto de Estudies Superiores de la Empresa (IESE) à Barcelone, en Espagne.