Eiffel Investment Group va assurer la gestion des actifs de dette privée de Relyens qui totalisent, à ce jour, un encours d’environ 120 millions d’euros, représentant d’ores et déjà un investissement dans 26 sociétés. Le portefeuille doit à terme atteindre une taille cible de 150 millions d’euros. Objectif : poursuivre les investissements en optimisant le dispositif de sélection, le suivi des financements et la prise en compte de critères d’impact.

En tant que Groupe mutualiste, et dans le prolongement de sa raison d’être - « Agir et innover, aux côtés de celles et ceux qui œuvrent à l’intérêt général, pour construire un monde de confiance » - Relyens met en œuvre depuis toujours une politique d’investissement responsable. Le Groupe est également signataire depuis mars 2021 du label des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI – Principles for Responsible Investment).

Pour Sandrine Pernette, Directrice des Investissements chez Relyens, « en travaillant avec Eiffel Investment Group, nous nous appuyons sur un acteur de renom, dont l’expertise en matière de gestion à impact est largement reconnue. Les ressources, à la fois humaines et techniques, d’Eiffel vont nous permettre d’accéder à des nouvelles opportunités d’investissements, d’assurer un suivi plus fin de nos investissements, tout en maintenant une grande proximité avec les dirigeants, dans une démarche visant à positionner les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance au cœur de la stratégie de développement des entreprises que nous finançons. »

Eiffel Investment Group gère actuellement 4,5 milliards d’euros d’encours, dont 2,3 milliards investis en dette privée. Ainsi, grâce à cette délégation, Relyens accède à un dealflow significativement élargi, tout en renforçant sa force de frappe pour accroître sa capacité à intervenir sur des opérations de taille plus importante.

Antoine Maspetiol, managing director de l’activité de dette privée d’Eiffel Investment Group, conclut : « Nous sommes très honorés de la confiance que nous témoigne Relyens et sommes ravis de nous engager à accompagner les entreprises du portefeuille de Relyens sur la voie d’un développement toujours plus responsable, et à sélectionner de nouveaux projets porteurs de sens et créateurs de valeur durable. L’investissement responsable est au cœur de l’ADN d’Eiffel Investment Group, et nous entendons continuer d’innover et de nous développer pour démultiplier l’impact positif de nos investissements. »