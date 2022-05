Menée auprès d’experts du e-commerce, du retail et du petcare, plus de 20 business angels ont participé à la levée de fonds parmi lesquels d’autres champions français de la consommation responsable, entre autres les fondateurs de Castalie, Greenweez ou encore Quentin Le Brouster, CTO de Backmarket.

L’investissement s’établit sur un secteur porteur, le marché du pet food en France approchant les 5 milliards d’euros en 2020. La start-up lancée en 2020 a d’ailleurs connu un démarrage fulgurant, écoulant 130 tonnes de croquettes pour chiens lors de sa 1ere année complète d’exercice (en 2021), avant l’arrivée l’année suivante de nourriture pour chats. Fabriquées en France avec une majorité d’ingrédients locaux, celles-ci répondent tout à fait aux besoins nutritionnels de nos compagnons carnivores. Les deux frères fondateurs ont su mettre leur souci de proposer une alternative responsable à la consommation de produits carnés des animaux domestiques au service d’une société de plus en plus soucieuse d’écologie et de bien-être animal.

Les protéines à base d’insectes représentent en effet une des innovations nécessaires pour réduire l’impact environnemental induit par la consommation de viande des animaux domestiques. En effet, pour nourrir 7,4 millions de chiens et 13,2 millions de chats, les fabricants français utilisent 400 000 tonnes de sous-produits animaux chaque année. Les insectes se positionnent donc comme une nouvelle source de protéines complètes et durables. Avec Reglo, un labrador évite de consommer 66 kilos de viande en un an, et ainsi près d’un million de litres d’eau et 1 774 kilos de CO2. « Nous avons réellement intégré les problématiques écologiques dans la conception de nos produits. Nous avons pour seul objectif de proposer la meilleure nourriture possible, sans soutenir l’industrie de la viande ni nuire à la planète. Les croquettes à base de protéines d’insectes sont la seule alternative écologique et durable adaptée au système digestif des animaux carnivores. » insistent Basile et Maxime Laigre, les fondateurs.

Horizon durable – Reglo se lance chez Monoprix.

La marque dont le nom commence à trouver de l’écho, vise à perpétuer sa belle croissance avec l’aide de la levée de fonds. Alors qu’elle était disponible exclusivement en vente directe en ligne, elle sera diffusée cette année dans les magasins Monoprix, devenant la première marque de protéines d’insectes à être disponible dans les rayons de l’enseigne.

Reglo vise désormais à compléter sa gamme et à la déployer dans les jardineries et animaleries. Ce développement s’accompagne de la recherche de nouveaux profils pour compléter l’équipe de six collaborateurs qui continuera d’innover au sein de l’incubateur HEC à Paris.

Une relocalisation pour une production 100% française : Innovafeed comme partenaire.

Forte de ses premiers succès sur le marché Français et malgré de nombreuses demandes, la marque ne vise pas d’exportation aux 4 coins du monde à date. L’entreprise engagée au local préfère s’ancrer sur marché domestique. La moitié des approvisionnements se fait déjà sur le sol national. Et la marque cherche de nouveaux fournisseurs tricolores pour diversifier ses approvisionnements, décision sage au regard des remous actuelles de l’économie.

Sourçant historiquement ses protéines auprès de Protix, pionnier Hollandais de l’industrie des insectes, Reglo vient d’ailleurs de signer avec Innovafeed. Fleuron de l’industrie, l’entreprise est leader sur l’élevage de larves de mouches soldat-noires en France, avec son premier site de production à l’échelle situé à Nesle dans les Hauts-de-France. Ce nouveau partenariat d’approvisionnement permettra à la marque de croquettes aux insectes, d’obtenir sa matière première directement sur le territoire français et de poursuivre ses engagements.

« Nous souhaitons participer de la relocalisation des productions sur le sol français tout en offrant une transparence absolue concernant le lieu d’origine de nos ingrédients. Cela contribue à instaurer une relation de confiance très saine entre nous, producteurs, et nos clients qui souhaitent s’impliquer. Ils sont nombreux à parler de notre initiative autour d’eux, chose qu’ils n’auraient jamais fait auparavant pour une marque de nourriture pour chien ou chat. » garantissent Basile et Maxime, fondateurs de Reglo.

Si des entrepreneurs tels que Romain Afflelou via le fonds AASons, Julien Sylvain de Tediber ou Laurent de la Clergerie de LDLC soutiennent l’initiative y investissent, nul doute que Reglo et ses croquettes à base de protéines d’insectes représentent un futur pour l’alimentation d’animaux domestiques heureux de faire un geste pour la planète.