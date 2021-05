Plus de 30 recrutements d’ici fin 2021

Regate.io, plateforme comptable pour gérer efficacement factures, notes de frais et paiements, annonce aujourd’hui une levée de fonds de 7 millions d’euros auprès du fonds 360 Capital, de la Financière Saint James et de business angels renommés comme Alexis Bonillo (Zenly), Pierre-François Thaler (EcoVadis), Antoine Bello (Ubiqus) et Constantin Wolfrom (Pumpkin).

" Lancée en septembre 2019, Regate.io a été conçue pour faire gagner un temps précieux aux comptables et aux directeurs financiers. Cette plateforme intelligente facilite la comptabilité en entreprise : elle comprend, automatise et vous donne une meilleure maîtrise de l’activité ", a commenté Alexis Renard, cofondateur de Regate.io.

"Il existe aujourd’hui de nombreux outils très verticalisés à la disposition des directions financières. Ils peuvent faciliter le traitement des notes de frais, la gestion des factures fournisseurs et leur paiement, la facturation et le recouvrement, l’accès aux différents comptes bancaires, etc.

A l’usage, la multiplication de ces outils au sein d’une même entreprise rend la vie de celle-ci très compliquée. Ils sont souvent compliqués à intégrer dans le logiciel comptable et impliquent parfois des transferts de fichier fastidieux.

C’est dans cet esprit de simplification et de fluidité que nous avons décidé de créer un service capable d’intégrer tous ces outils au sein d’une seule plateforme, véritable cockpit de la comptabilité ", a déclaré Laura Pallier, cofondatrice de Regate.io.

Avec cette levée, Regate.io va passer à la vitesse supérieure et se focaliser sur 2 axes majeurs :

Augmenter les investissements en marketing et en développement afin d’accroître sa notoriété sur l’ensemble de ses marchés et affirmer son avancée technologique,

Recruter plus de 30 nouveaux profils au sein de l’équipe composée de 25 personnes basées à Paris.

" Nous sommes ravis d’accompagner dans cette nouvelle aventure ce formidable binôme composé d’Alexis et Laura qui combine à la fois l’expérience d’un entrepreneur à succès et la véritable compréhension des besoins d’automatisation des CFO et des experts-comptables. La solution Regate.io sort déjà clairement du lot par son interface très intuitive et par le gain en productivité garantie à ses utilisateurs ", a commenté Emanuele Levi, General Partner chez 360 Capital.

" Le projet Regate.io est à l’image de ceux que nous recherchons au sein de Financière Saint James : un produit de grande qualité, un potentiel de marché énorme sur un segment aujourd’hui mal adressé et une équipe de fondateurs complémentaires, ambitieux et avec un ADN résolument orienté vers le client. Nous sommes très heureux de nous associer avec Laura et Alexis pour les accompagner dans la transformation du quotidien des experts comptables et des équipes financières ", a conclu Michaël Benabou Président de Financière Saint James.

Un véritable cockpit financier

Développée en collaboration avec des comptables, Regate.io permet aux directions financières de simplifier et d’automatiser leur comptabilité fournisseur en numérisant, comptabilisant, approuvant et en payant les factures sur une même plateforme.

Côté comptabilité client, Regate.io permet d’automatiser la création de factures, le suivi des paiements et le recouvrement Ainsi, les clients en retard sur leur paiement sont automatiquement relancés par e-mail.

La version expert-comptable permet de proposer une plateforme de travail collaborative entre les experts comptables et leur client.

Facile à déployer et très ergonomique, celle-ci est conçue comme un "cockpit" tout-en-un qui permet au client de simplifier sa gestion financière.

La plupart des fonctionnalités sont directement accessibles via une application mobile et une interface de communication permet de centraliser la communication entre l’expert-comptable et ses clients.

Les experts-comptables peuvent ainsi simplifier la récupération des pièces comptables et automatiser leur traitement, tout en fournissant à leur client un reporting personnalisable et en temps réel.

La plate-forme s’intègre nativement avec la plupart des solutions comptables du marché et ne nécessite pas de développement informatique. Elle peut être déployée en quelques heures et s’intègre rapidement avec la plupart des logiciels comptables (Sage, CEGID, Netsuite, SAP,...)