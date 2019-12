Refinitiv dipose d’une équipe de 150 analystes ESG qui recensent et harmonisent les informations publiées dans les rapports annuels des entreprises et venant d’autres sources officielles vérifiables et auditables.

Le groupe développe ainsi une base de données ESG qui couvre près de 70% des capitalisations boursières mondiales (7 500 entreprises cotées) et qui intègre plus de 400 indicateurs. Refinitiv avait publié cet été une étude mondiale sur la prise en compte des critères environnementaux par les entreprises (émissions de CO2, traitement des déchets, gestion de l’eau…) et dans laquelle les entreprises françaises se distinguaient…

Découvrons désormais quelles sont les entreprises du SBF120 qui appliquent les « best practices » responsables sur les trois critères Environnementaux - Sociaux – Gouvernance, et que nous pourrions qualifier de grands gagnants 2019 !

Félicitations à BNP Paribas, Alstom et Société Générale qui arrivent en tête du classement des « Bons élèves ESG du SBF120 »

Top 10 des Bons élèves ESG du SBF120

Sonia Bernal Igosse, expert ESG chez Refinitiv France, indique : « Chez Refinitiv nous considérons les données ESG comme fondamentales dans l’évaluation des investissements. Nous collectons, normalisons et analysons ces données depuis presque 20 ans. Nous sommes ravis du lancement de ce classement en France et nous entendons bien le renouveler chaque année ».

Ventilation des scores par critère