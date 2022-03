Avec essentiel_, Redman ajoute une troisième ligne à ses métiers historiques, en plus de la promotion immobilière bas carbone et de son activité d’investisseur-exploitant dans le secteur de l’hôtellerie, s’engageant encore davantage pour une vie durable.

Le groupe Redman, fondé il y a près de 15 ans par Matthias Navarro et Nicolas Ponson, connu pour ses réalisations emblématiques telles que la Station F (Paris 13), les sièges sociaux du journal Le Monde (Paris 13) ou celui de Voyage Privé (Aix-en-Provence), et The Camp (Aix-en-Provence), entend s’engager encore davantage dans le développement de la ville bas carbone et inclusive.

La jeune structure, indépendante et profitant de la solidité du groupe, se présente comme la foncière des transitions territoriales et ambitionne de jouer un rôle de facilitateur et de simplificateur de projets, à impacts, et ce pour toutes les catégories de territoires, de la métropole aux secteurs ruraux, du périurbain aux petites et moyennes villes.

Aujourd’hui plus que jamais, les villes et les territoires recèlent d’initiatives et de solutions qui ne demandent qu’à être soutenues pour voir le jour ! C’est pourquoi, l’engagement de la nouvelle foncière sera de révéler et d’accompagner ces dynamiques transitionnelles, sur le long terme ; et ce à travers des projets responsables et positifs.

Cela nécessite de repenser le processus de conception économique, urbain et social de la ville, en proposant des solutions techniques, opérationnelles et financières novatrices. Autant de dispositifs permettant de développer des offres immobilières plus souples et agiles, particulièrement adaptées à leurs usagers.

« L’intégralité de notre stratégie comme les réalisations Redman convergent vers le bas carbone. Avec la création de la foncière essentiel_, nous franchissons encore une nouvelle étape de nos engagements et de notre raison d’être, celle de mettre notre savoir-faire, nos ressources et notre réseau, au service d’une ville plus juste, plus humaine, plus respectueuse et durable. » expliquent les deux co-fondateurs du Groupe Redman, Matthias Navarro et Nicolas Ponson.

« Donner vie à de nombreux projets à impact, à toutes les échelles des villes et des territoires, telle est l’ambition d’essentiel_, en tant qu’acteur engagé en faveur de la transition écologique et sociale, et véritable outil de débug de la contrainte immobilière. » ajoute Rémy Lagarrigue, Coordinateur de la foncière essentiel_.

essentiel_ a défini des objectifs sociaux et environnementaux spécifiques, mesurables, pertinents et temporels afin d’attester de la création de valeur à impact pérenne, au travers de :

l’émergence de lieux collectifs, mixtes et inclusifs générant de nouvelles dynamiques locales

l’acquisition de logements, bureaux et commerces et activités, l’accessibilité à tous les publics notamment les plus fragiles, tout en favorisant la mixité culturelle et sociale

la mise en œuvre d’actions spécifiques à destination des plus fragiles, notamment dans leur parcours résidentiel, entrepreneurial ou commercial, ainsi que la création d’emplois

Si essentiel_ bénéficie du soutien de Redman en termes d’expertises, d’expériences, de ressources et de réseau, la foncière restera bien entendu ouverte aux collaborations avec tous les acteurs tiers.

Soulignons que Redman, en tant que groupe indépendant, est doté d’un statut d’entreprise à mission, engagé pour le développement d’une ville bas carbone et inclusive, et qu’il a également obtenu la très exigeante labellisation B-Corp*, faisant de lui le seul promoteur en France à détenir cette distinction.

Parmi ses opérations emblématiques en cours, précisions que Redman a récemment lancé les travaux de Black, un campus tertiaire écologique de 50 000 m2 à Clichy (92), imaginé comme un projet sociétal et porté par Axa Alts.