Affichant un portefeuille immobilier global de 7,4 milliards €, principalement dédié au secteur Retail, Redevco lance ce fonds résidentiel, en ayant déjà conclu sa première opération, avec l’acquisition d’un site dans le Grand Amsterdam. En collaboration avec AM Real Estate Development, Redevco prévoit de construire environ 300 logements à la location pour 2022.

Andrew Vaughan, PDG de Redevco, déclare : « Les éléments fondamentaux du marché de l’investissement résidentiel sont extrêmement solides avec 70 millions de personnes prévoyant de s’installer dans les principales villes européennes au cours des 30 prochaines années. Nous sommes aussi convaincus que les sites d’investissement les plus forts et stables sont ceux où les habitants disposent d’une bonne mixité fonctionnelle (habitation, tertiaire, commerces et d’activités de loisirs). Pénétrer le segment adjacent de l’immobilier résidentiel en plus de celui du retail est donc parfaitement pertinent et en phase avec nos ambitions. »

L’objectif de Redevco est de développer un portefeuille résidentiel pan-européen composé d’environ 2 500 unités, regroupant des actifs durables et de grande qualité, destinés à la location (1 000 logements durables de grande qualité sur le marché moyen du logement locatif au cours des cinq prochaines années). Par ailleurs, notons que le fonds résidentiel de Redevco vise à acquérir des projets en cours de développement ainsi que des biens existants.

Tout en élargissant l’expertise des équipes locales européennes, Redevco met également en place une équipe dédiée et co-dirigée par Manolito van Ardenne, Directeur général gestion de fonds, et Hans Touw, récemment recruté, en tant que Directeur général de la branche résidentiel. Tous deux sont membres du Comité d’investissement de Redevco. Patrick Brenninkmeijer sera nommé comme Directeur du portefeuille résidentiel et se concentrera sur la recherche de produits de qualité et la livraison convenue sur les marchés clés en collaboration étroite avec les équipes locales.