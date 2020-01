À propos de Reden Solar

Le groupe REDEN Solar est un producteur indépendant d’énergie renouvelable qui se concentre sur le développement, la construction et l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques en France et à l’international. Créé en 2008 au cœur du Lot et Garonne (47) et disposant d’une agence à Nîmes (30) et à Madrid (Espagne), REDEN Solar a connu une forte croissance en une décennie grâce au professionnalisme de ses équipes.

Acteur de référence de la transition énergétique, REDEN Solar, soutenu par ses actionnaires Infravia (53 %) et Eurazeo (47 %), poursuit son développement et détient aujourd’hui plus de 550 sites, dans 7 pays, avec plus de 550 MW en exploitation dans le monde à fin 2019.

Au coeur de l’ADN de REDEN Solar : une éthique écologique, sociale et économique pour développer des projets qui ont du sens et une énergie plus propre pour la planète.