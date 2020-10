Redaptive Inc. un des principaux fournisseurs de solutions « Efficiency-as-a-Service » pour les clients commerciaux et industriels, a annoncé aujourd’hui une levée de fonds de 156,5 millions de dollars auprès de CarVal Investors. Les investisseurs actuels CBRE, Engie New Ventures, Evergy Ventures et Linse Capital ont participé à cette levée de fonds. Redaptive utilisera ce capital d’exploitation pour élargir son offre en matière d’efficacité énergétique afin de répondre à la demande croissante des clients actuels et futurs.

Redaptive permet la mise en place de programmes de rénovation énergétique sans capital initial et garantit des résultats grâce à l’utilisation de données directement mesurées sur le bâtiment. Ces solutions permettent aux entreprises de réduire leurs coûts tout en continuant à développer leurs activités. Redaptive a établi des partenariats avec un nombre croissant d’entreprises dans le monde, dont Iron Mountain, McKesson, Saint-Gobain, SRS Distribution, Avantor, Swedish Health Services et bien d’autres.

« La réalisation de nos engagements en matière de durabilité et d’optimisation de l’allocation de notre capital sont des éléments clés de notre stratégie commerciale, ils sont importants pour nos employés et nos clients dans le monde entier », déclare Dan Anninos, Vice-président Global Facility Management d’Iron Mountain. « Redaptive a joué un rôle fondamental en nous aidant à réaliser d’importantes réductions d’émissions de gaz à effet de serre, grâce à nos programmes d’efficacité énergétique, tout en préservant le capital interne pour notre activité principale en Amérique du Nord et en Europe ».

Ces partenariats solides ont été essentiels à la croissance et aux demandes continues des entreprises. Les économies d’énergie et de coûts garanties par Redaptive, la gestion des risques et le financement des programmes ont permis de réduire les émissions de nombreux clients, alors que les infrastructures durables deviennent un impératif mondial. Jusqu’à présent, Redaptive a permis de réaliser plus de 380 millions de dollars de projets durables et une réduction totale de l’énergie de 1,1 milliard de kilowattheure, ce qui équivaut à environ 778 000 tonnes de CO2 ou encore 1,8 million de barils de pétrole consommés.

« De plus en plus d’entreprises voient l’avantage de gérer leurs opérations de manière plus intelligente, plus efficace et plus durable », déclare Jerry Keefe, Directeur de CarVal Investors. « Fournir aux entreprises un moyen de réduire leur empreinte énergétique et carbone ainsi que d’économiser sur les coûts sans avoir à dépenser du capital est l’innovation idéale pour des moments comme celui-ci et nous voyons un avenir brillant et viable pour Redaptive et son modèle ».

La capacité de Redaptive à réduire les coûts de maintenance des installations, à diminuer la dépendance au réseau et à réaliser des améliorations sur l’efficacité énergétique basées sur des données, accélère la capacité de ses clients à dépasser leurs objectifs de durabilité tout en maintenant leurs résultats. Les offres actuelles comprennent des systèmes d’éclairage et de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) efficaces sur le plan énergétique, notamment des chaudières, des refroidisseurs et des unités de toit. Grâce à ce financement, l’entreprise pourra élargir son offre et déployer plus d’un milliard de dollars dans de nouveaux projets.

« Nous avons réalisé des ventes record cette année, malgré la pandémie mondiale. En réduisant les coûts pour nos clients, nous constatons une augmentation des engagements des entreprises à rendre leurs installations plus efficaces, plus résistantes et plus durables », déclare Arvin Vohra, PDG de Redaptive.

Le président exécutif de Redaptive, John Rhow, ajoute : « Nous remercions CarVal et nos investisseurs actuels pour leur soutien, alors que nous élargissons notre offre pour répondre à un besoin mondial plus grand ».